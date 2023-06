Nonostante il sole e il caldo siano tornati protagonisti, l’atmosfera non riesce ancora a trovare quella stabilità che ha spesso caratterizzato l’ultima parte di Giugno. In questi ultimi anni infatti, questo periodo è quasi sempre stato governato dall’alta pressione africana e da un contesto stabile e già molto caldo.

Quest’anno invece, l’Estate non sembra in grado di partire in pompa magna e si lascia spesso intimorire da un flusso atlantico ancora molto attivo alle nostre latitudini. Ne consegue brevi fasi di tempo stabili alternate all’arrivo di temporali e di un clima a tratti sotto tono.

Ed è proprio quanto accadrà a cavallo del primo weekend di Luglio quando un vortice ciclonico, in arrivo già da Venerdì, condizionerà il tempo su molte regioni del Paese dove si manterrà elevato il rischio di piogge e temporali.

Ma vediamo più nel dettaglio quale sarà la giornata peggiore del weekend e quali saranno le regioni più a rischio. La fase peggiore sarà il primo step del fine settimana e dunque la giornata di Sabato. Sotto osservazione saranno principalmente le regioni di Nordest, la dorsale appenninica Centro-Settentrionale e gran parte dell’area adriatica fino alla Puglia.

Su queste regioni si alterneranno momenti asciutti a parentesi temporalesche con fenomeni anche intensi accompagnati da raffiche di vento, forti rovesci e locali grandinate. Il tutto sarà ovviamente condito da un contesto termico sotto tono. Meglio invece andranno le cose sul resto del Paese.

La Domenica farà registrare un ritorno al bel tempo sulle zone pianeggianti del Nordest e lungo tutto il comparto adriatico, mentre continuerà a rimanere instabile sui rilievi sia su quelli alpini e prealpini, ma anche lungo tutta la dorsale appenninica. Solo verso sera l’attività temporalesca comincerà gradualmente ad assorbirsi.