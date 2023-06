Crolla l’alta pressione nei prossimi giorni dopo essersi un po’ ripresa da un altro momento di difficoltà. In questi ultimi giorni infatti, il caldo bel tempo era tornato protagonista anche se già nelle ultime 24 ore si sono notati nuovamente segnali di cambiamento.

Ma un ulteriore e più severo cambiamento si preannuncia verso il finire della settimana e per la precisione tra le giornate di Venerdì 30 e Sabato 1° Luglio quando dal Nord Atlantico si avvicinerà un vortice ciclonico pronto ad inviare verso il nostro Paese una perturbazione carica di maltempo e di tipo prevalentemente temporalesco.

Andiamo con ordine e cerchiamo di capire più nel dettaglio l’evoluzione del peggioramento e soprattutto quali saranno le regioni maggiormente colpite.

Venerdì 30 sarà sicuramente la giornata peggiore per il Nord dove trovare uno spiraglio di azzurro nel cielo sarà davvero un’impresa ardua. I cieli infatti si presenteranno grigi su gran parte del Nord con rovesci sparsi, temporali e qualche locale grandinata. I fenomeni più intensi si registreranno soprattutto sulle zone del Nordovest. Nubi minacciose anche al Centro con piogge sparse e temporali più diffusi ed importanti sui comparti appenninici e sul distretto adriatico. Calano le temperature al Centro-Nord.

Bel tempo prevalente invece al Sud dove oltre ad un generoso soleggiamento il clima si manterrà ancora piuttosto caldino.

Sabato 1 Luglio migliora al Nordovest. Instabilità fino alle prime ore del pomeriggio sul Nordest dove il meteo darà comunque rapidi segnali di miglioramento. Ancora nubi e temporali sparsi sui rilievi del Centro e sul versante adriatico. Superfluo dire che al Sud non accadrà praticamente nulla salvo per qualche nota stonata sulla dorsale appenninica.

Buone notizie invece per il giorno di festa che farà registrare un netto e generale ritorno del bel tempo da Nord a Sud fatta eccezione per i soliti disturbi pomeridiani a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento al Nord e al Centro.