C’è chi gioisce per il fatto che il grande caldo africano se ne stia lontano, chi invece impreca verso il cielo nella speranza di trovare la giornata giusta per una bella gita fuoriporta. Insomma, è pur vero che il tempo meteorologico non può mai accontentare tutti contemporaneamente, ma visto il calendario forse la ragione tende ad orientarsi verso quelli che desiderano uno stop definitivo a questi continui capricci del meteo.

Al momento molte regioni del Paese stanno facendo i conti con il transito di una perturbazione che dopo aver colpito il Nord e parte del Centro, con l’inizio del weekend comincerà a spostare il suo centro motore lentamente verso levante spinta anche da un tentativo dell’alta pressione africana di riavvicinarsi al Bel Paese.

Veniamo al dunque allora e vediamo cosa ci riserverà questo primo weekend di Luglio. La giornata di Sabato inizierà sotto il segno del tempo instabile per le regioni di Nordest e ancora per gran parte del Centro specie il comparto adriatico e la dorsale appenninica.

Il sole comincerà a “farsi bello” invece sulle regioni di Nordovest, l’area tirrenica del Centro, mentre al Sud il tempo non avrà bisogno di nessun cambiamento visto che il bel tempo regna praticamente sovrano da alcuni giorni.

Da segnalare che tra il pomeriggio e la sera il tempo andrà poi migliorando anche sulle regioni di Nordest, mentre sui comparti adriatici del Centro è consigliabile tenere un ombrello a portata di mano fino a tarda sera.

Arriviamo così a Domenica quando ci attendiamo un generale miglioramento praticamente su tutto il Centro e il Nord fatta eccezione per qualche residuo temporale pomeridiano a ridosso dei rilievi appenninici. Occhio anche alle temperature che torneranno a salire in forma apprezzabile e ovviamente soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali.