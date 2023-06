Il tempo è tornato ad essere nel complesso più stabile sulla penisola dopo un avvio di settimana abbastanza turbolento, ma siamo ancora ben lontani dalla tipica stabilità estiva che solo un solido campo di alta pressione può garantire. E infatti nei prossimi giorni, in assenza di questa figura barica, continueremo ad avere temporali e rovesci su diverse zone della penisola: nel week end l’instabilità tornerà ad essere anche un po’ più organizzata, nonostante un clima più caldo rispetto alla prima parte della settimana.

Se in questi ultimi giorni abbiamo avuto fenomeni più limitati e confinati alle aree montuose, nel fine settimana torneranno ad essere coinvolte anche alcune aree pianeggianti e a tratti costiere della penisola. In particolare Sabato avremo una instabilità più attiva al Centro-Sud e Domenica al Nord sulla Pianura Padana. Vediamo allora cosa ci aspetta in maniera dettagliata in questo week end.

Sabato 10 Giugno – Già dal mattino avremo una copertura nuvolosa abbastanza estesa sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni irregolari in genere di debole intensità, più probabili su Nord-Est e fra Toscana e Marche. Nel pomeriggio rapido sviluppo di celle temporalesche anche di forte intensità su gran parte dei settori alpini e sull’intera fascia appenninica: i fenomeni tenderanno a raggiungere le aree pianeggianti e a tratti anche le coste adriatiche del Centro-Sud. Delle piogge potrebbero persistere fino a sera/notte in particolare fra la Puglia e la Basilicata.

Tempo più stabile sulle pianure del Nord, sulla Sardegna e all’estremo Sud fra Calabria e Sicilia, dove sarà il sole a prevalere. Le temperature saranno in parte contenute dalla nuvolosità e dalle piogge ma avranno modo di raggiungere comunque punte di 27-29 gradi, in particolare al Nord e al Meridione.

Domenica 11 Giugno – L’instabilità si farà come detto più marcata al Nord, con temporali e rovesci che prima interesseranno i settori alpini poi fra pomeriggio e serata potranno sfondare anche nelle zone di pianura, in particolare su Veneto, Lombardia e Piemonte. Attenzione perché si tratterà di temporali localmente di forte intensità, con grandinate e nubifragi che potranno arrecare nuove criticità.

Dei fenomeni interesseranno sempre durante il pomeriggio le zone interne appenniniche del Centro-Sud, specialmente Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria. Tempo più asciutto e in genere soleggiato altrove. Anche la giornata di Domenica trascorrerà con un clima estivo e le temperature saranno in ulteriore aumento al Centro-Nord fino a toccare i 28-30 gradi.