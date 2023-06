Il caldo si fa sempre più intenso soprattutto al centro e al sud, ma è del tutto normale considerando che ci troviamo al di sotto di un fortissimo campo di alta pressione alimentato da aria calda sub-tropicale continentale, ovvero quel flusso caldo proveniente dal deserto del Sahara. Le condizioni meteo sono a tratti pesanti considerando che le temperature massime negli ultimi due giorni hanno sfiorato i 40°C su alcune località del sud e delle isole maggiori.

Non sarà diverso anche nelle prossime 24 ore: il caldo sarà intenso su tutto il centro-sud e le isole maggiori, con temperature addirittura leggermente più alte rispetto alle ultime registrate. Plausibili dei picchi isolati di 41°C nelle aree interne, il tutto reso ancor più pesante da uno strato di polveri sahariane distese alle alte quote. L’atmosfera sarà tipicamente sub-tropicale/desertica.

Questo caldo eccezionale avrà una fine? Rispetto alle opprimenti ondate di caldo delle scorse estati, questa volta possiamo tirare un sospiro di sollievo. Il caldo intenso, afoso e deleterio durerà appena altre 24-30 ore. Già nel corso di venerdì l’anticiclone sub-tropicale comincerà a perdere colpi a partire dal nord Italia, dove giungeranno temporali e acquazzoni molto forti.

Sarà tra sabato 24 e domenica 25 che si tornerà a respirare su gran parte d’Italia: correnti più fresche settentrionali invaderanno il Mediterraneo e favoriranno un deciso calo delle temperature, da nord a sud. I venti di maestrale soffieranno sul medio-basso Adriatico e al sud, garantendo momenti assolutamente gradevoli dopo il caldo intenso di questi ultimi giorni.

Le temperature potrebbero scendere, entro domenica, di circa 10°C rispetto ai valori attuali. Difatti su tante città adriatiche e del sud la colonnina di mercurio scenderà fino a 24-25°C in pieno giorno. Farà un po’ più caldo solo in Val Padana, sul medio-alto Tirreno e in Sardegna, ma assolutamente senza eccessi pesanti. La tendenza meteo del finale di Giugno vedrà un lento aumento termico, ma non si prevedono al momento pesanti ondate di caldo.