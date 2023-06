Ennesimo risveglio autunnale per molte località del sud Italia questa mattina, quando siamo ormai 16 Giugno. La perturbazione in azione da quasi due giorni nel Mediterraneo sta portando le ultime nubi, le ultime piogge e gli ultimi acquazzoni specie su Puglia e Basilicata, ma fortunatamente la tendenza meteo è ad un graduale miglioramento. La perturbazione si sta velocemente allontanando verso i Balcani sotto la spinta di correnti più secche nord-occidentali.

Il vento di maestrale è in deciso rinforzo sul medio-basso Adriatico ed entro stasera soffierà moderatamente su gran parte del sud. Ci penserà il maestrale a spazzar via nubi e instabilità dall’Italia, ma a sua volta anche questa corrente fresca e secca sarà spazzata via. Ci penserà l’anticiclone sub-tropicale ad allontanare ogni tentativo di maltempo nel corso dei prossimi giorni. Ora questo anticiclone è situato sulla penisola iberica, ma pian piano si espanderà verso est fino ad inglobare l’Italia durante il fine settimana.

Questa cupola anticiclonica sarà piuttosto calda ma anche parecchio umida: quello che vivremo tra 20 e 23 Giugno sarà caldo prevalentemente afoso, soprattutto sulle coste del centro e del sud, oltre che in Val Padana. Insomma torneremo a percepire la prima afa della stagione. Già da domenica il caldo inizierà a farsi sentire al nord e sul lato tirrenico, dove ci aspettiamo punte di 30°C. Gli ultimi refoli di maestrale si esauriranno, durante il week-end, sul basso Adriatico. Con l’attenuazione del maestrale cesserà anche il clima fresco, lasciando spazio al caldo sub-tropicale.

L’apice del caldo è previsto tra il Solstizio d’Estate (21 Giugno) e le 48 ore successive. Le temperature massime potrebbero superare i 34-35°C sulle isole maggiori e al sud!

Per il momento pare possa realmente trattarsi di una toccata e fuga del caldo, ma su questo punto ci torneremo con maggiori informazioni nei prossimi editoriali.