È ufficialmente cominciata l’Estate meteorologica, da non confondere con l’avvio da tutti conosciuto del 21 Giugno, che corrisponde al Solstizio d’Estate. Le stagioni meteorologiche cominciano, da calendario meteo-climatico italiano, il primo giorno dei mesi di Giugno, Settembre, Dicembre e Marzo. Ma che esordio meteo avrà la bella stagione?

Ebbene non proprio bellissimo come molti vorrebbero: l’anticiclone africano è molto a sud, nel cuore del Sahara, mentre l’anticiclone delle Azzorre è in azione sull’Atlantico settentrionale e l’Islanda. L’Europa si ritrova, dunque, scoperta e priva di seri anticicloni. Ne consegue la presenza di costanti flussi freschi in alta quota che vanno a determinare tante situazioni di instabilità soprattutto nei settori interni, in montagna e in collina. Non a caso sono precipitati oltre 50.000 fulmini nelle ultime 48 ore su tutta l’Europa meridionale, segno della presenza di aria particolarmente instabile e avvezza ai temporali.

Anche in questi primi giorni di Giugno l’instabilità sarà ancora protagonista in Italia. Anzi, a dirla tutta ci sarà una ulteriore intensificazione dei fenomeni tra 4 e 6 Giugno, nel momento in cui scorrerà un nucleo più fresco e instabile proveniente dall’Atlantico: una vera e propria perturbazione che porterà nubi, piogge e temporali soprattutto al centro e al nord.

Ma nelle code delle simulazioni modellistiche si intravedono spiragli di bel tempo e di caldo, quantomeno accettabile. Tra 8 e 10 Giugno aumentano le probabilità sul ritorno di un promontorio di alta pressione sub-tropicale in grado di portare tempo molto più stabile e temperature da piena Estate. Sia chiaro, al momento non si intravedono ondate di caldo intenso e opprimente, bensì solo caldo nella norma senza grandi eccessi. Insomma ci riferiamo a temperature attorno ai 27-30°C! Tutto questo sarà possibile attorno al 10 Giugno, ma non dovremmo farci troppo l’abitudine!

Come già accaduto negli ultimi due mesi, anche Giugno potrebbe fare i conti con una spiccata dinamicità. L’alta pressione potrebbe avere vita breve e nel corso della seconda decade del mese potremmo nuovamente imbatterci in temporali, piogge e clima meno caldo.