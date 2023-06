Gli aggiornamenti dei centri di calcolo non mentono: il grande caldo sub-tropicale potrebbe avere breve durata! Le temperature aumenteranno sensibilmente da inizio settimana, soprattutto tra martedì 20 e venerdì 23 Giugno, tanto da raggiungere i 37-38°C su diverse località del sud e delle isole maggiori. Avremo anche condizioni meteo tipicamente sub-tropicali, come l’afa e cieli sporchi di pulviscolo sahariano.

Ma quanto durerà tutto questo? Nulla a che vedere con le potenti e opprimenti ondate di caldo delle precedenti estati! Questa volta il caldo intenso potrebbe durare appena 3-4 giorni. Già da venerdì 23 potrebbero palesarsi i primi cambiamenti sul nord Italia, dove un fronte fresco da ovest potrebbe causare un severo peggioramento a suon di temporali, nubifragi e grandinate.

Questa massa d’aria più fresca potrebbe isolarsi nel Mediterraneo nei giorni successivi, tenendo a bada l’anticiclone africano che sarebbe costretto, inevitabilmente, ad indietreggiare verso il nord Africa e la penisola iberica. In questo modo le temperature tornerebbero a scendere dal 23-24 Giugno su tutta Italia, fino a riportarsi attorno alle medie del periodo.

E successivamente? Anche la parte finale di Giugno potrebbe rivelarsi turbolenta e soprattutto non molto calda. L’anticiclone africano potrebbe restare alla finestra del Mediterraneo, ma senza irrompere in maniera prorompente. Le correnti più fresche settentrionali manterranno il caldo su valori accettabili, insomma le temperature potrebbero non superare i 28-30°C su molte località italiane.

È chiaro che con l’assenza dell’anticiclone torneremmo a commentare tante nuove occasioni instabili: i tipici temporali pomeridiani e serali torneranno a essere protagonisti nell’ultima settimana di Giugno, dopo appena 4-5 giorni di totale stabilità e caldo intenso.

Il meteo si manterrà dinamico anche nei primi giorni di Luglio, in linea con quanto visto negli ultimi mesi. Per il momento non si intravedono opprimenti e lunghissime ondate di caldo.