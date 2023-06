È stato un risveglio abbastanza stabile quest’oggi per l’Italia ma è chiaro che l’umidità relativa è in netto aumento, come dimostrato dai tipici “eccessi di umidità notturna”, che vanno a generare nubi basse su coste, pianure e mari. Queste nubi basse vanno a rendere il cielo cupo, ovviamente non in tutte le località trattandosi di nubi isolate. La presenza di questo genere di nuvolosità mattutina non è un buon segno per le condizioni meteo della giornata!

Livelli così elevati di umidità rappresentano un bel problema durante le ore pomeridiane, poiché è proprio l’aria umida presente nei bassi strati e al suolo a favorire lo sviluppo di forti temporali, grandinate e nubifragi. Questo rischio si paleserà anche quest’oggi seppur non su tutta Italia!

Tutto sarà agevolato dall’assenza di un solido campo di alta pressione, figura che potremo forse riassaporare tra circa una settimana. Mancando l’anticiclone ecco che le correnti fresche e più secche ad alta quota trovano la strada spianata sul Mediterraneo, facilitando la formazione di rovesci e temporali. Il contrasto tra l’aria fresca in quota e quella più mite e umida presente in basso permette la tanto prevista instabilità.

Nel corso del pomeriggio e delle prime ore della sera avremo temporali frequenti nei settori interni del centro e del sud, specie su colline e montagne. Non mancheranno anche locali forti grandinate tra Lazio, Campania, Basilicata, Calabria settentrionale e zone interne di Abruzzo, Molise. Temporali possibili anche nelle aree interne delle isole Maggiori e sull’arco alpino. Andrà un po’ meglio in Val Padana dove non ci aspettiamo fenomeni significativi.

Meteo più variabile sulle coste, dove prevarrà il Sole per gran parte della giornata. Il clima sarà mite, con temperature attorno alle medie del periodo, ovvero non superiori ai 25-28°C.