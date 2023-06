È appena cominciata una settimana da piena Estate, la quale ci mostrerà il lato più rovente dell’anticiclone africano ed anche quello più “sub-tropicale“, come più volte accaduto nelle precedenti estati. Le condizioni meteo saranno tipiche delle regioni sub-tropicali, ovvero le aree dal clima desertico. Ed ora vi spieghiamo il perché!

L’anticiclone si rinforzerà rapidamente tra domani e giovedì, favorendo un deciso incremento delle temperature da nord a sud su valori ben oltre le medie del periodo. Dopo il fresco dei giorni scorsi, ecco che la colonnina di mercurio schizzerà addirittura fino a 8-9°C al di sopra delle medie, raggiungendo i 35-36°C su molte località da nord a sud. Su Sardegna, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Toscana, Umbria e Basilicata potremo sfiorare punte di 38-39°C tra mercoledì e venerdì!

Ma l’unico protagonista di questi giorni non sarà solo il caldo! A partire da domani arriveranno vaste nubi di polvere sahariana nei cieli italiani e su tutto il Mediterraneo centrale. La polvere desertica si muoverà in seno all’anticiclone, giungendo direttamente dal deserto del Sahara grazie alla spinta delle correnti meridionali che soffieranno alle alte quote.

Queste polveri desertiche si diffonderanno alle alte quote su tutto il territorio nazionale, persistendo per più giorni consecutivi. Inizialmente la sabbia non precipiterà al suolo, considerando che il tempo sarà stabile. Ma alzando lo sguardo potremo notare cieli sporchi, lattiginosi che con l’aggiunta del gran caldo renderanno l’atmosfera decisamente sub-tropicale.

Le maggiori concentrazioni di pulviscolo sahariano sono previste sulle isole maggiori e al centro-sud: qui potremo sfiorare i 2000 microgrammi di polvere su metro quadrato, una quantità sufficiente per sporcare i cieli e renderli giallastri. Almeno fino al 23 Giugno la situazione non cambierà, poi con l’arrivo di acquazzoni e temporali è molto probabile che parte di questa polvere sahariana possa arrivare al suolo, sporcando terrazzi, finestre e auto.