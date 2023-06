Chissà se sarà davvero la “svolta buona” quella che ci attende per il prossimo fine settimana. Fatto sta che l’Anticiclone africano sembra deciso a prendere un po’ di coraggio e già da Venerdì 16 comincerà a spingere seppur timidamente il suo alito caldo verso l’area del Mediterraneo.

In un primo momento i suoi caldi aliti soffieranno verso l’area tirrenica e la Sardegna ma proprio a cavallo del weekend dovrebbe riuscire a far sentire la sua influenza anche al tutto il Paese. Detto ciò vediamo come evolverà il quadro meteorologico da Venerdì 16 e per tutto il fine settimana.

La vigilia del weekend farà registrare un netto miglioramento su gran parte del Paese dove le piogge e i temporali di questi giorni. Faranno eccezione le regioni del Sud dove si attarderanno alcuni residui disturbi con qualche piovasco sparso ed isolati temporali, ma in fase di esaurimento entro sera.

Sarà questo il preludio ad un Sabato 17 ben soleggiato su tutta l’Italia da Nord a Sud con le uniche eccezioni relegate alle sole zone alpine dove nel pomeriggio non saranno da escludere brevi rovesci. Per il resto sarà davvero una giornata alquanto stabile e dai connotati già praticamente estivi viste le temperature in netto e generale aumento.

Seguirà il medesimo percorso il giorno di festa. Domenica 18 infatti, sarà un’altra giornata ben soleggiata fin dal mattino con cieli in prevalenza sereni. Nelle ore pomeridiane saranno tuttavia ancora possibili alcuni addensamenti nuvolosi a carico dell’arco alpino anche se il rischio di fenomeni risulterà inferiore rispetto al Sabato.

Attenzione infine alle temperature che faranno registrare un ulteriore e generale aumento con clima estivo ovunque.

Sarà dunque arrivato il momento della tanto attesa svolta verso un periodo di caldo e duratura stabilità? Al momento sembrerebbe di si, in quanto almeno fino a i primi giorni della prossima settimana l’alta pressione dovrebbe mantenersi ben salda sul bacino del Mediterraneo.

Restiamo comunque in attesa di nuovi aggiornamenti prima di sciogliere definitivamente la prognosi