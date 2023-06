Nonostante l’inizio della Stagione estiva sia già avvenuto da 15 giorni, la Primavera non è ancora completamente terminata. Manca poco meno di una settimana all’inizio dell’Estate astronomica: il 21 Giugno è atteso il Solstizio d’Estate che, per pura coincidenza, sarà anche una giornata molto calda e stabile su gran parte del territorio italiano. Insomma per il meteo si preannuncia un periodo di maggior tranquillità dopo così tante piogge e così tanto forti temporali.

L’alta pressione africana sarà protagonista per la prima volta in questo mese di Giugno e porterà la prima vera ondata di caldo della stagione tra il 20 e il 24 Giugno. Le temperature più elevate le avvertiremo durante il Solstizio d’Estate, quando il termometro potrebbe superare i 35°C in diverse località del centro e del sud, soprattutto nelle aree interne. Anche al nord farà più caldo del normale, con temperature che potrebbero superare le medie stagionali di almeno 3-4°C.

Al netto del caldo e del bel tempo dovremo comunque fare i conti con qualche temporale, sempre più probabile, nel giorno del Solstizio. In particolare al nord Italia potrebbe scorrere un velocissimo cavo d’onda che potrebbe generare, complice le alte temperature presenti in Val Padana, temporali molto forti e ricchi di grandine. Ben poco da dire sul resto d’Italia: il tempo sarà stabile e il caldo a tratti intenso e afoso.

Ma quanto durerà l’ondata di caldo? Gli ultimi aggiornamenti non depongono certamente a favore dell’anticiclone africano, tutt’altro! Pare proprio che dal 25 Giugno l’anticiclone possa nuovamente arretrare verso il Sahara, lasciando l’Italia in balia di correnti molto più fresche provenienti dai Balcani e dal nord Europa. Questi flussi freschi potrebbero spazzar via rapidamente la calura sub-tropicale riportando freschi venti settentrionali ed anche forti acquazzoni e temporali.

Questa tendenza meteo è valida per il periodo tra 25 e 28 Giugno, il che andrebbe a confermare, ancora una volta, l’elevata dinamicità meteo presente da ormai oltre tre mesi.