Mentre su gran parte dello scacchiere europeo il motore dell’atmosfera sembra essersi addormentato, a latitudini più meridionali l’anticiclone africano inizia a fare i suoi primi passi verso il bacino del Mediterraneo.

Sebbene per ora non si potrà ancora parlare di una svolta nella circolazione generale, nei prossimi giorni l’Italia tornerà comunque a vedere un po’ più di sole e le temperature inizieranno il loro viaggio verso valori praticamente estivi. Attenzione però, senza eccessi!

Le propaggini dell’alta pressione sub-sahariana inizieranno a far sentire la loro ingerenza già tra Giovedì 8 e Venerdì 9 a carico soprattutto delle regioni del Sud. Qui il tempo si manterrà abbastanza tranquillo, con temperature in aumento mentre le uniche note d’instabilità saranno a carico dei monti.

Sul resto del Paese gli effetti dell’alito africano si faranno sentire in forma meno evidente, tuttavia assisteremo ugualmente ad una maggior presenza di sole sui comparti pianeggianti e anche al Centro-Nord le colonnine di mercurio saliranno fino a toccare punte estive in particolare sulle basse vallate alpine, su gran parte della Valle Padana e nelle aree più interne del Centro. Tuttavia, come accadrà sulle regioni meridionali, anche al Centro-Nord nelle ore più calde potranno scoppiare improvvisi temporali più probabili sulle alture.

Salvo sorprese, questo contesto più caldo e maggiormente votato a generose schiarite, ci accompagnerà anche tutto il fine settimana. Anzi, sarà proprio a cavallo del weekend che registreremo valori termici pienamente estivi sulle regioni prima menzionate, con picchi che potranno toccare se non addirittura superare la soglia dei 30°C.

Qualche garanzia di durata? Per ora poche Amici, in quanto i centri di calcolo non vedono ancora l’arrivo di una robusta figura di alta pressione in grado di assicurarci una granitica e duratura stabilità.