Il meteo delle prossime 48 ore prevede ancora meteo instabile su parte delle nostre regioni con rischio nubifragi, ma potrebbe essere l’ultima fase turbolenta di quest’inizio estate 2023 così travagliato. Ma quali saranno gli effetti? Per rispondere a questa domanda, è necessario analizzare i modelli previsionali a più alta risoluzione e i dettagli riguardanti l’entità delle precipitazioni e la distribuzione dei fenomeni.

Le previsioni per le diverse aree geografiche

Centro-sud e isole maggiori

In primo luogo, si prevedono fenomeni diffusi tra il centro-sud delle due isole maggiori, con piogge intense e temporali. Queste aree potrebbero essere colpite da nubifragi e grandinate, fenomeni che hanno già interessato diverse zone d’Italia nelle ultime settimane.

Nord Italia e arco alpino

Al Nord, invece, potrebbero verificarsi forti temporali lungo l’arco alpino e sulla dorsale appenninica settentrionale, con possibili sconfinamenti in Val Padana e lungo le coste. L’approfondimento ciclonico sul Tirreno favorisce il coinvolgimento maggiore delle regioni centro-meridionali.

Le prospettive per i prossimi giorni

Miglioramento previsto per venerdì

Per un miglioramento delle condizioni meteo, dovremo probabilmente attendere la giornata di Venerdì. Tuttavia, nelle zone interne vicino ai rilievi, potrebbero persistere forti temporali. Nel complesso, la situazione dovrebbe migliorare nel corso del fine settimana, con un progressivo allontanamento delle perturbazioni.

Arrivo dell’anticiclone africano

Il miglioramento del tempo sarà favorito dall’arrivo dell’anticiclone africano, che porterà condizioni più stabili e temperature in aumento. Questo evento potrebbe segnare la fine della serie di peggioramenti meteo che hanno caratterizzato l’estate 2023, lasciando spazio a un clima più mite e soleggiato.

In conclusione, l’instabilità si protrarrà ancora per circa 48 ore, con possibili nubifragi e grandinate in alcune aree. Tuttavia, si prevede un miglioramento nel corso del fine settimana, grazie all’arrivo dell’anticiclone africano.