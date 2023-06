L’Estate continua a zoppicare e i numerosi temporali delle ultime ore lo dimostrano. Fortemente colpito il nord Italia, dove nella notte sono stati registrati accumuli di pioggia abbondanti in Lombardia, localmente superiori ai 100 mm, frutto di temporali notturni stazionari. Ieri, invece, un tornado si è formato sulle Murge tra barese e barlettano. Insomma le condizioni meteo sono tutt’altro che stabili in Italia.

Questa instabilità è generata dalle correnti fresche che aleggiano da settimane sul Mediterraneo, le quali approfittano dell’assenza di un vero anticiclone. La pressione proverà a riprendersi con timidezza nel corso del week-end, ma gli effetti saranno davvero irrisori e dovremo comunque imbatterci in altri temporali e acquazzoni improvvisi.

La giornata più stabile con buona probabilità sarà quella di venerdì 9 Giugno, quando su gran parte del centro-sud avremo Sole e qualche raro addensamento. Tutti i restanti giorni della settimana saranno caratterizzati da instabilità frequente, prevalentemente tra ore pomeridiane e serali.

Ma concentriamoci sul tempo per oggi, che riserverà altre note negative in linea con i giorni scorsi. Al momento splende il Sole su tante regioni, ma è chiaro che l’instabilità comincerà a dir la sua durante il pomeriggio. Ci aspettiamo altri rovesci e temporali nelle zone interne del centro e del sud, in spostamento verso le coste adriatiche dalla Romagna alla Puglia centrale. Saranno fenomeni isolati ma di moderata o forte entità, anche con grandinate annesse.

In serata l’instabilità crescerà anche al nord Italia, specie in Val Padana. Si svilupperanno nuovi acquazzoni e temporali persistenti, capaci di accumulare oltre 30-40 mm di pioggia in breve tempo. Non escludiamo grandinate tra Lombardia, Emilia, Piemonte. Sulle coste tirreniche avremo tempo più stabile e soleggiato.

L’instabilità sarà presente anche domani con le medesime modalità. Come detto, per una pausa più consistente bisognerà attendere la giornata di venerdì.