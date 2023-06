E’ una nostra impressione o l’Estate di quest’anno si diverte ad illuderci? Prima ricopre l’Italia di caldo e afa, poi si ritira per qualche giorno per poi ritornare protagonista da Nord a Sud. E ora? Ci risiamo! Temperature nuovamente giù con valori che su alcune zone del Paese caleranno fino a 10°C in meno rispetto ai giorni scorsi.

Un primo calo si è già registrato in queste ultime 48 ore per effetto di venti freschi Nordorientali che hanno interessato le regioni del Nord e parte del Centro, mentre al Sud continua a fare piuttosto caldo.

Attenzione poi alle prossime 24 ore quando una vera e propria perturbazione atlantica raggiunge il nostro Paese con il suo carico di piogge e temporali. Insomma, una perfetta occasione per vedere i termometri allontanarsi ulteriormente dai valori pienamente estivi di inizio settimana.

Basti pensare che Venerdì, dai 35/36°C della Valle Padana e delle zone interne del Centro, passeremo a valori che difficilmente riusciranno a superare la soglia dei 24/25°C. Solo al Sud continuerà a fare caldo anche se le temperature perderanno comunque qualche punticino.

Ma quando tornerà a fare caldo su tutto il Paese? Beh, Sabato le temperature riprenderanno a salire sulle regioni di Nordovest e lungo tutta la fascia tirrenica, mentre per vedere un aumento più generalizzato bisognerà attendere la giornata di Domenica quando il sole tornerà protagonista da Nord a Sud. Si tratterà tuttavia di caldo contenuto e dunque abbastanza normale per il periodo.

Difficile al momento poter prevedere se sarà il preludio ad una nuova e duratura fase di caldo estivo o se sarà solo un fuoco di paglia. Rimaniamo dunque in attesa di nuovi aggiornamenti prima di sciogliere la prognosi.