Ci siamo! La prima seria ondata di caldo africano in Italia sta raggiungere il suo picco di calore e visto che ufficialmente non siamo ancora entrati nell’Estate astronomica, farà un caldo sicuramente non consono ai nostri standard climatici del periodo. Ma tanto a questo genere di eventi ci siamo ormai abituati.

Cosa sta succedendo dunque su scala generale? Già da alcuni giorni le calde propaggini di un promontorio anticiclonico di matrice africana hanno raggiunto il bacino del Mediterraneo. Il tempo è tornato praticamente stabile su tutto il Paese ed ecco che le temperature hanno già iniziato la prevista escalation pronte a raggiungere i loro massimi proprio tra il Solstizio d’Estate (Mercoledì 21) e la giornata di Giovedì 22. Saranno queste le due giornate più calde della settimana quando i termometri potranno addirittura salire oltre la soglia dei 40°C.

Ma dove farà più caldo? A salire sul gradino più alto del pedio come zona più calda sarà sicuramente la Sardegna dove nelle aree più interne le colonnine di mercurio potrebbero accarezzare il tetto dei 42/43°C. Una bella botta di caldo verrebbe da dire!

Anche il resto del Paese però sarà avvolto dalla bollente coperta africana nonostante non si toccheranno punte così alte. Sulla Valle Padana, nelle aree interne del Centro e del Sud, i termometri potranno comunque salire intorno ai 35/36°C o ancora di più all’interno dei grandi centri urbani. Attenzione anche all’afa che sarà inevitabile visto il carico di umidità presente nell’aria e questo fattore contribuirà a mantenere piuttosto altine anche le temperature minime.

Per gli amanti del fresco però arrivano buone novelle. Già tra Venerdì 23 e Sabato 24, un nocciolo d’aria fresca riporterà un po’ di temporali a spasso per l’Italia e le temperature si vedranno costrette a fare un bel passo indietro.