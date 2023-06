Si sapeva che questo Giovedì sarebbe stato il giorno più bollente sul fronte climatico con temperature infatti che potranno ulteriormente superare di qualche grado la soglia dei 40°C.

Stiamo parlando di un caldo ovviamente esagerato visto che siamo appena entrati ufficialmente nella stagione estiva. Tuttavia non possiamo definirli valori così eccezionali visto che in questi ultimi anni è già capitato in questo periodo di fare i conti con i bollenti spiriti dell’alta pressione africana.

Ma per gli amanti del fresco arrivano comunque notizie abbastanza confortanti dall’immediato futuro in quanto già da Venerdì l’alta pressione africana si farà in parte trafiggere da alcuni spifferi d’aria fresca i quali, uniti allo sviluppo di alcuni temporali, inizieranno a stemperare l’atmosfera a partire dalle regioni di Nord ed entro Sabato anche su quelle del Centro e del Sud.

Ma diamo un po’ di numeri, giusto per arricchire un po’ le note di cronaca. Giovedì sulla Sardegna e sulla Sicilia toccheremo ancora picchi di 42/43°C. Sul resto del Paese avremo valori che oscilleranno tra i 34/35°C su gran parte della Valle Padana e fino a 36°C nelle zone interne del Centro e del Sud.

Venerdì invece, ecco che al Nord le colonnine di mercurio non riusciranno a superare la soglia dei 31/32°C che se consideriamo una maggior ventilazione ad un contesto meno afoso, una certa differenza si percepirà sicuramente.

Sabato toccherà alle regioni del Centro e del Sud vedere i termometri perdere alcuni gradi, più o meno come al Nord, fatta eccezione per le due Isole Maggiori dove, viste le altissime temperature di questi giorni, si registreranno differenze maggiori anche di 6/7°C in meno.

Tuttavia l’alta pressione non si darà certo per vinta. Anzi, già da Domenica proverà a riavvolgere con il suo carico di caldo il nostro Paese anche se il suo tentativo non sembra andare totalmente a buon fine. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.