Ci siamo! Sta per arrivare un po’ di caldo, quello serio, quello africano per intenderci visto che l’anticiclone sub-sahariano è prono a spingere le sua propaggini verso l’area del Mediterraneo.

Non sarà una vera e propria ondata di caldo come quelle alle quali siamo ormai abituati, ma le colonnine di mercurio, nei prossimi giorni, riusciranno comunque a toccare valori di tutto rispetto per il periodo. Ovviamente ci saranno le solite eccezioni a seconda ovviamente del tipo di tempo che farà.

Non essendoci infatti una vera e propria figura di alta pressione ad avvolgere l’intero nostro Paese, il tempo non riuscirà a rimanere ovunque stabile e bisognerà fare i conti con i soliti temporali specialmente nelle ore più calde e carico soprattutto dei rilievi.

Ma andiamo con ordine e vediamo quando arriverà il caldo, quali saranno le zone maggiormente colpite, ma soprattutto la sua durata.

Dopo un Giovedì con temperature già in evidente aumento, la fase più calda si espliciterà da Venerdì e per gran parte del weekend. La vigilia del fine settimana sarà contrassegnata da valori prossimi ai 27/28°C su gran parte della Valle Padana, nelle zone interne della Toscana, dell’Umbria e del Lazio. Caldo anche al Sud ma soprattutto sul comparto adriatico.

Sabato 10 sarà invece una giornata meno calda per le regioni del Nord e del Centro per via di una maggior ingerenza de temporali. Farà caldo invece al Sud e sulle due Isole Maggiori dove il meteo non farà registrare particolari scossoni.

Ma la giornata più calda in assoluto sarà invece quella di Domenica 11 quando il sole riuscirà a dominare in forma più generosa su gran parte del Paese soprattutto sulle pianure e lungo i litorali. Ci attendiamo valori anche prossimi ai 30°C nella vallate alpine, su molti tratti della Valle Padana e nelle zone interne del Centro. Insomma, nonostante non ci saranno eccessi, il clima assumerà comunque connotati tipicamente estivi.

Ma la domanda che un po’ tutti si pongono e quanto durerà questa fase di caldo estivo. Ebbene, dai nostri ultimi aggiornamenti, non sembra durare a lungo. Anzi, già con i primi giorni della prossima settimana, quel poco di anticiclone africano sopraggiunto nel weekend, si vedrà costretto a ritirarsi nuovamente sulle sue terre d’origine schiacciato dall’ennesimo rinforzo del flusso umido ed instabile atlantico.