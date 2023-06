Stop ai capricci del meteo e strada aperta alla vera Estate con il suo carico di caldo e stabilità atmosferica. Il grande assente di questa pazza Primavera si sta infatti risvegliando da un lungo sonno e proprio con l’avvicinarsi del Solstizio d’Estate atteso il 21 di Giugno e per la precisione, sull’Emisfero Boreale, intorno alle ore 17:00.

Ma di chi stiamo parlando? Dell’anticiclone africano, che domande! Sarà proprio lui nei prossimi giorni a spingere verso l’area del Mediterraneo un promontorio anticiclonico che non solo porterà alcuni giorni di quasi totale stabilità, ma surriscalderà non poco il nostro Paese con temperature che diverranno giorno dopo giorno sempre più di stampo estivo.

I primi segnali li avvertiremo già da Venerdì 16 quando un buon soleggiamento a carico delle regioni del Nord e del Centro farà lievitare le colonnine di mercurio fino a toccare punte prossime ai 27/28°C su molte arre della Valle Padana e nelle zone più interne del Centro. Il Sud invece resterà un attimino in attesa per via di un contesto meteo ancora convalescente.

Sarà comunque questione di poco visto che tra Sabato 17 e Domenica 18 l’anticiclone africano comincerà ad invadere il nostro Paese portando le colonnine di mercurio a toccare punte anche superiori ai 30°C.

Occhi puntanti sulle vallate alpine, su molti angoli della Pianura Padana, nelle zone interne del Centro e su Sicilia e Puglia. Queste saranno le zone dove i termometri potranno toccare anche picchi di 31/32°C.

Insomma, pare evidente come si stia per aprire un periodo decisamente diverso da questi giorni, caratterizzato infatti dal bel tempo e dal caldo in generale e progressivo aumento.

Se tutto verrà confermato le temperature estive dovrebbero accompagnarci anche per gran parte della prossima settimana. Ma di questo vi daremo ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.