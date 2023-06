Forse ci siamo! Se tutto verrà confermato, da Venerdì 16 potrebbe aprirsi la porta ad un periodo meteo-climatico dai sapori praticamente estivi con temperature che potrebbero anche superare la soglia dei 30°C su molte regioni del Paese.

La ragione va ricercata nell’ennesimo tentativo dell’alta pressione africana di allargare il suo raggio d’azione verso l’area del Mediterraneo, gioco forza, anche sull’Italia. Preferiamo tuttavia usare ancora il condizionale visto i precedenti e falliti tentativi dell’alta pressione.

Questa volta però i sentori sono più evidenti e anche gli ultimi aggiornamenti da parte dei principali centri di calcolo internazionali sono praticamente all’unisono verso una calda linea di tendenza.

Vediamo allora come evolverà questa prevista escalation dei termometri. Già tra Venerdì 16 e Sabato 17 le colonnine di mercurio saliranno di qualche grado sulle regioni del Centro e del Nord dove si registreranno valori che potrebbero sfiorare la soglia di 29/30°C come su molte aree della Valle Padana e nelle zone interne del Centro specie in Toscana, Umbria e Lazio.

La giornata più calda sarà però quella di Domenica 18 quando i termometri potranno addirittura salire fino a toccare picchi di 31/32°C e non solo sulle medesime aree del Centro e del Nord, ma anche su gran parte del Sud soprattutto sulle zone più interne della Sicilia e della Puglia.

Insomma, Domenica sarà indiscutibilmente una giornata da piena Estate con tanto sole e parecchio caldo, ma senza particolari eccessi.

Al momento stiamo ancora cercando di capire quali intenzioni avrà l’atmosfera con l’inizio della prossima settimana. Per ora l’opzione più plausibile è quella di un proseguimento del tempo stabile e caldo, ma vista la distanza temporale preferiamo attendere ulteriori conferme da parte dei centri di calcolo. Ci aggiorneremo dunque.