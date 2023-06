Nessun cambiamento verso la stabilità e dunque ancora tante occasioni per piogge e temporali su tante regioni. Questo è lo scenario che ci propone l’atmosfera per le prossime 48/72 ore quando ci attendiamo tanta pioggia e temporali anche forti almeno fino all’inizio della prossima settimana

A portare ad un ulteriore aggravamento delle già assai instabili condizioni meteo sul nostro Paese ci penserà un vortice ciclonico in arrivo dalla vicina Penisola Iberica che raggiungerà dapprima le Baleari per poi spostarsi leggermente verso di noi quel che basta per alimentare lo sviluppo di nuove piogge e temporali sul nostro Paese.

Vediamo senza entrare troppo nel dettaglio dove servirà l’ombrello nei prossimi giorni: Domenica 4 Giugno il tempo peggiore lo troveremo sicuramente su tutto il Nord, il Centro e la Sardegna dove piogge e temporali colpiranno subito i rilievi per poi estendersi alle zone pianeggianti nel pomeriggio fino a raggiungere i litorali specie quelli tirrenici.

Consigliamo comunque un ombrello anche sul lato adriatico del Centro mentre il Sud godrà di un contesto meteo più asciutto anche se nelle ore più calde non saranno da escludere locali ed isolati rovesci specie a ridosso dei monti.

La prossima settimana si aprirà all’insegna del brutto tempo a tratti anche di stampo autunnale al Nord e al Centro con piogge intermittenti che insisteranno fino a sera e accompagnate sempre da qualche temporale. Instabile anche sulla Sardegna mentre proseguirà un contesto più asciutto al Sud fatta eccezione per qualche temporale in arrivo sulla Calabria.

Se tutto verrà confermato, da Martedì il brutto tempo farà un passo indietro ed il quadro meteorologico potrebbe tornare molto simile a questi giorni e dunque con una maggior instabilità pomeridiana concentrata soprattutto sui rilievi ed un contesto relativamente più asciutto altrove. Attendiamo comunque ulteriori conferme. Seguite i prossimi aggiornamenti.