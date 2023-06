Ormai ci siamo ed il meteo subirà un clamoroso stravolgimento in pochi giorni, consentendo alla vera Estate di entrare nel vivo della scena. Cala così il sipario sul lungo periodo instabile, che ha caratterizzato la prima metà di Giugno e buona parte del mese di Maggio.

La prima ondata di caldo africano è pronta ad avvolgere il Mediterraneo Centro-Occidentale e sarà parecchio intensa, proprio in coincidenza del Solstizio d’Estate. L’anticiclone subtropicale, finora assente, sarà responsabile di questa fiammata di caldo intenso, destinata a durare almeno alcuni giorni.

Già in questo weekend le temperature inizieranno a salire e il bel tempo si affermerà quasi incontrastato, grazie al rinforzo progressivo dell’anticiclone. Il caldo rimarrà ancora su livelli tutto sommato accettabili, ma sarà solo un assaggio di quello che avremo nella nuova settimana.

La lingua d’aria rovente, dall’entroterra algerino, salirà infatti pienamente alla ribalta in avvio della nuova settimana, raggiungendo prima la Sardegna per poi espandersi lungo la Penisola. Questa rimonta d’aria così calda sarà sollecitata dall’affondo di un’ampia saccatura atlantica sull’Ovest Europa fin sul Marocco.

Caldo subito all’apice e poi possibile refrigerio a suon di temporali

L’Italia sarà bersaglio principale di questa rimonta anticiclonica subtropicale, con le temperature destinate ad impennarsi in modo davvero notevole. Lo sbalzo in pochi giorni sarà molto brusco e ci coglierà di sorpresa. Probabilmente patiremo non poco questa prima forte calura estiva.

L’apice dell’ondata di calore dovrebbe aversi a cavallo di metà settimana. Le temperature si spingeranno fino a punte di 37-38 gradi sulle zone interne del Centro-Sud e localmente sull’area padana a sud del Po. In Sardegna ed in qualche zona della Sicilia si potranno misurare picchi superiori ai 40 gradi.

Questo grande caldo si preannuncia quindi molto intenso, ma potrebbe anche terminare in modo brusco con un repentino refrigerio. Il caldo africano parrebbe smorzarsi a partire da venerdì 23 prima al Nord e poi nel weekend anche al Centro-Sud, con ritorno delle temperature verso valori più normali per il periodo.

Un incisivo break temporalesco potrebbe accompagnare questo refrigerio, quanto meno al Nord e marginalmente anche sul resto d’Italia, con rischio di fenomeni violenti. C’è il rischio di passare da un estremo all’altro come tipico delle estati mediterranee, ma senza la canicola costante dell’Estate 2022.