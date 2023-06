Il meteo di giugno 2023 si conferma estremamente dinamico, con condizioni meteorologiche in continua evoluzione. Dopo un periodo di fresco e instabilità, l’alta pressione sub-tropicale sta per investire l’Italia, portando un deciso incremento delle temperature e un’afa notevole. Tuttavia, un nuovo colpo di scena è in arrivo, con un fronte temporalesco che potrebbe spazzare via il caldo africano e dare il via a un periodo turbolento e pieno di temporali.

Il grande caldo è imminente

L’alta pressione sub-tropicale investirà l’Italia nei prossimi 4-5 giorni, garantendo stabilità e un aumento delle temperature oltre le medie del periodo. Si prevede un caldo molto forte su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Toscana e Umbria, con punte di 38°C. Lungo le coste e in Val Padana, l’afa sarà intensa e il caldo si percepirà anche di notte, in particolare tra il 21 e il 23 giugno.

Il fronte temporalesco in arrivo

La giornata di venerdì 23 giugno segnerà una svolta nel meteo, con l’arrivo di un fronte fresco in alta quota proveniente da ovest. Questo fronte attraverserà il Nord Italia portando violenti temporali, grandinate e forti colpi di vento. Le probabilità di questo evento meteorologico aumentano con il passare delle ore, così come la possibilità di un ulteriore cambiamento delle condizioni meteo.

Un nuovo periodo turbolento e fresco

Dopo il passaggio del fronte temporalesco, è probabile l’arrivo di aria più fresca sull’Italia, che spazzerebbe via il caldo africano e darebbe il via a un altro periodo turbolento e colmo di temporali. In questo scenario, le temperature rientrerebbero sulle medie del periodo, garantendo una parte finale di giugno gradevole e meno afosa.

Il Centro e il Sud Italia

Anche il Centro e il Sud Italia potrebbero essere interessati dal cambiamento delle condizioni meteo, con un calo delle temperature e l’arrivo di temporali. Tuttavia, le previsioni per queste aree sono ancora incerte e sarà necessario monitorare l’evoluzione della situazione nei prossimi giorni.

Le Isole Maggiori

Per quanto riguarda le Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia, il calo delle temperature potrebbe essere meno marcato rispetto al resto del Paese, ma anche qui non si esclude la possibilità di temporali e un generale peggioramento delle condizioni meteo.

In conclusione, il meteo di giugno 2023 si conferma imprevedibile e dinamico, con un’alternanza di periodi caldi e afosi a fasi più fresche e temporalesche. Sarà importante seguire l’evoluzione delle previsioni per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteorologiche.