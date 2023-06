Stiamo vivendo un inizio d’estate meteorologica (cominciata il 1° Giugno) decisamente instabile e relativamente fresco, senza gli effetti di un anticiclone sub-tropicale che resta per ora confinato alle proprie “terre di appartenenza”. Questo peraltro dopo un mese di Maggio, statistiche alla mano, fra i più freschi e piovosi degli ultimi anni sulla penisola italiana.

Ora però, il clima proverà a farci ricordare che siamo a Giugno e la bella stagione è ormai alle porte, perché nei prossimi giorni le temperature andranno aumentando e si porteranno in media o a tratti anche al di sopra della media stagionale. Insomma, arriverà un po’ di caldo, ma nulla di eccezionale o estremo. Solo qualche grado in più e un clima un po’ più afoso rispetto alla situazione attuale e dei giorni recenti.

Questo aumento termico si verificherà proprio nel fine settimana, quando anche l’instabilità si farà meno marcata sul nostro territorio, pur essendo ancora presente sotto forma di acquazzoni e temporali pomeridiani (specialmente sui rilievi e al Nord come abbiamo visto in altri articoli). Una notizia positiva per chi magari vorrà approfittare della situazione meteo per andare al mare, o magari in piscina, nel corso del week-end.

Come vediamo dalla mappa allegata, fra Venerdì e Domenica le isoterme previste a 850hpa (circa 1500 metri di altitudine s.l.m.), raggiungeranno i 14-15 gradi sull’Italia. Avremo quindi un lieve aumento rispetto ai 12-13 gradi attuali e ciò si tradurrà in incremento delle temperature al suolo, con valori massimi che si porteranno diffusamente sui 27-29 gradi ma che potranno raggiungere anche i 30-32 gradi, in particolar modo sulla Pianura Padana, nelle vallate alpine e nelle zone interne pianeggianti/collinari del Centro-Sud. Un caldo più percepibile anche per via dell’umidità in generale aumento, specie in Pianura Padana e lungo le coste.

Va detto che laddove si verificheranno acquazzoni e temporali, la temperatura scenderà anche bruscamente di diversi gradi. Ma a parte questi episodi locali, avremo un clima caldo prettamente estivo, ideale come dicevamo per trascorrere del tempo a mare, in piscina, o magari al lago.

Ma questo caldo estivo durerà? Non molto.. Nel corso della prossima settimana infatti avremo un nuovo peggioramento del tempo ad opera di correnti più fresche e instabili di origine nord-atlantica. Le temperature torneranno a calare anche a suon di temporali e piogge che colpiranno a più riprese la penisola, limitando inevitabilmente la colonnina di mercurio e facendola tornare più o meno sui valori termici degli ultimi giorni, forse a tratti anche più in basso. Ne riparleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Temperature massime fino al 12 giugno 2023

