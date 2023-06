Il caldo, quello che eravamo soliti sperimentare durante gli scorsi estati, sembra decisamente molto distante. Gli anticicloni si trovano in posizioni remote: l’anticiclone delle Azzorre si trova nell’Atlantico settentrionale, l’anticiclone di origine africana, è ancorato nel Sahara e sembra incontrare notevoli difficoltà nel raggiungere l’Italia. Di conseguenza, l’Italia si trova sotto l’influenza di correnti più fresche che provocano temporali e acquazzoni. Queste condizioni meteo continueranno anche nei prossimi giorni.

Ma quando ritorna il caldo? Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici prende piede l’idea che l’alta pressione si rafforzerà attorno al 10 Giugno, per la prima volta in questo inizio d’Estate meteorologica.

Intorno al 10 giugno, l’alta pressione si estenderà in maniera più decisa ma i picchi di pressione e stabilità rimarranno ancora nel Sahara. È importante sottolineare che una situazione del genere sarebbe del tutto in linea con l’estate italiana: avremmo un’alta pressione che garantisce generalmente tempo stabile e temperature calde, tipicamente estive.

Quanto detto vale per l’Italia, ma in altri settori dell’Europa il caldo potrebbe cominciare a fare davvero sul serio! L’anticiclone africano troverà maggior spazio sul Mediterraneo occidentale e la penisola iberica, in particolare sulla Spagna. Ebbene proprio in terra spagnola potremmo registrare le prime temperature roventi della stagione, attorno al 10 Giugno. L’alta pressione africana, difatti, sarà parecchio decentrata verso ovest (prendendo come riferimento l’Italia): questo significa che l’avvezione calda si farà sentire sulla penisola iberica.

Le temperature massime tra 8 e 12 Giugno potrebbero superare agevolmente i 35°C in Spagna, con punte localmente superiori ai 37-38°C. Non una novità, considerando che già poco più di un mese fa nel medesimo Paese si registravano temperature clamorosamente anomale, superiori ai 35°C. Il caldo africano, dunque, pare abbia scelto la sua prima preda della stagione.