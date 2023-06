Non ci sono buone notizie meteo per l’avvio di Luglio, il secondo mese dell’Estate meteorologica. L’Estate potrebbe essere messa a dura prova su diverse regioni proprio quando storicamente avrebbe inizio il mese meno piovoso dell’anno.

Il brutto tempo si rifarà vivo soprattutto al nord Italia e molte località del centro Italia già nel corso di questa settimana. L’apice del maltempo è atteso tra venerdì e domenica, quando scorrerà sull’Italia una perturbazione organizzata di origine atlantica. Successivamente ci saranno altre incursioni fresche (in quota) da ovest che daranno vita a frequente instabilità. Insomma sembrano esserci pochi spiragli per il caldo e il bel tempo, quantomeno per una parte dell’Italia.

Ma entriamo nel dettaglio e concentriamoci sulle varie fasi perturbate previste nelle prossime due settimane.

Si comincia già da questa settimana: prima ci saranno dei temporali sparsi al nord tra mercoledì e giovedì, poi irromperà un forte peggioramento ricco di temporali. Il fronte freddo della perturbazione darà vita a temporali intensi su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, in grado di far precipitare importanti accumuli di pioggia (anche oltre 80 mm). Non mancheranno grandinate e colpi di vento.

La perturbazione si estenderà sul Nordest e le regioni centrali, mentre il sud sembra ritrovarsi ai margini del maltempo. Qualche temporale potrebbe interessare Puglia e Basilicata, mentre altrove l’alta pressione potrebbe dire la sua.

Altre piogge e altri temporali legati a questa perturbazione ci saranno anche tra 1 e 2 Luglio, ovvero nel week-end. Successivamente si aprirà una fase instabile per il nord in quanto persisteranno le correnti fresche in quota provenienti da ovest. Insomma temporali e rovesci sparsi, tra pomeriggio, sera e anche di notte potranno svilupparsi a più riprese sul nord Italia e nelle zone interne del centro.

Tutto questo almeno fino al 10 Luglio! Insomma di pioggia potrebbe caderne parecchia sul settentrione. Il sud, invece, potrebbe vivere giornate molto più stabili tranne qualche brevissimo capitombolo. Inoltre le temperature saranno estive ma senza eccessi.