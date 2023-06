Aggiornamenti a dir poco clamorosi per la metà di Giugno, nel pieno del primo mese dell’Estate meteorologica. La stagione certamente non è cominciata col piglio giusto, come successo le scorse estati. Siamo passati effettivamente da un estremo all’altro: il rovente Giugno del 2022 è decisamente lontano dall’attuale Giugno, un mese molto dinamico e poco caldo. Anche nei prossimi giorni le condizioni meteo saranno molto inaffidabili e molto lontane dalla vera Estate che tutti s’aspettano.

L’anticiclone proverà ad espandersi sul Mediterraneo tra 8 e 10 Giugno, ma con difficoltà gigantesche. Una breve tregua dai temporali l’avremo al centro-sud nel corso di venerdì, poi però l’instabilità pomeridiana tornerà a coinvolgere tante località da nord a sud già nel corso del week-end. L’alta pressione, infatti, sarà molto debole e molto timida, facilmente perforabile dalle correnti fresche in quota provenienti dal nord Europa.

Ma il colpo di scena arriverà proprio a metà Giugno: una vasta saccatura fresca nord Atlantica si fionderà sul Mediterraneo centrale dove darà vita ad un deciso guasto del tempo. Non sarà la solita instabilità pomeridiana o serale, che predilige i settori interni e montuosi, ma avremo a che fare con una vera e propria perturbazione organizzata ricca di nubi, piogge e temporali diffusi.

Dagli ultimi aggiornamenti pare che questa ondata di maltempo possa realizzarsi tra 14 e 16 Giugno, ma nulla esclude che l’aria possa mantenersi instabile anche nei giorni successivi, fino al 20 Giugno.

Questa perturbazione porterebbe ad un nuovo calo delle temperature su tutta Italia, fino a farle scendere sotto le medie del periodo. Insomma a metà Giugno potremo percepire temperature attorno ai 23-26°C da nord a sud, localmente anche più in basso in presenza di piogge e temporali.

Una maggior dinamicità delle condizioni meteo riappare in terza decade, quando potrebbero palesarsi le prime brevi ondate di caldo della stagione.