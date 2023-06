Chi spera in un’intera settimana di sole e di caldo dovrà subito farsene una ragione! Non sarà così! Sì è vero questa nuova settimana si apre all’insegna del caldo bel tempo visto che l’anticiclone africano, una volta scacciati i fantasmi di inizio weekend, torna subito in auge proponendoci 2/3 giorni di sole e di caldo.

Da Lunedì e fino a Mercoledì infatti, gli unici disturbi saranno da attribuire agli ormai scontati temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi in particolare su quelli alpini e prealpini e come spesso avviene, si formeranno nelle ore più calde.

Interessante invece, soprattutto per noi del settore, quanto accadrà nella seconda metà della settimana quando già da Giovedì l’approssimarsi di un vortice ciclonico al mare nostrum porterà ad una maggior ingerenza dei temporali su tutto l’arco alpino, le Prealpi ed occasionalmente sulle aree più settentrionali della Valle Padana. Non accadrà nulla invece sul resto del Paese.

Attenzione invece a Venerdì quando il vortice ciclonico avanzerà ulteriormente verso il Bel Paese andando tuttavia ad influenzare il meteo soprattutto sulle regioni del Nord dove ci attendiamo una bella passata temporalesca ed un importante calo delle temperature.

L’instabilità atmosferica, se tutto verrà confermato, proseguirà anche per tutta la prima parte del weekend. Sarà infatti un Sabato alquanto capriccioso e questa volta non solo per il Nord, ma anche per alcuni tratti del Centro specie il comparto tirrenico. Nessun problema invece per il Sud dove non solo continuerà il bel tempo, ma proseguirà anche a fare piuttosto caldino.

Solo da Domenica le cose sembra ritornino al loro posto, ma di questo preferiamo riparlarne nei prossimi aggiornamenti quando cercheremo di capire più nel dettaglio come evolverà il tempo nel prossimo e primo weekend di Luglio.