Dopo la sfuriata instabile avvenuta nella prima parte del week end, il tempo è tornato rapidamente a migliorare e l’alta pressione ha nuovamente preso il sopravvento su tutta la nostra penisola, garantendo un ritorno a condizioni di generale stabilità atmosferica.

Anche le temperature sono in fase di ripresa, ma non raggiungono valori particolarmente elevati come accaduto nel corso della scorsa settimana quando l’Anticiclone Africano si è imposto con prepotenza sull’area mediterranea. Ci attende dunque un periodo più “normale” dal punto di vista termico: caldo si, ma con temperature e umidità decisamente più accettabili.

Attenzione però: l’alta pressione non avrà vita facile nel corso di questa settimana, al contrario nel corso dei giorni tenderà a scricchiolare e a lasciar spazio a crescenti condizioni di instabilità, che sfoceranno poi in un vero e proprio peggioramento sul finire della settimana.

Martedì l’anticiclone sarà ancora abbastanza solido da garantire condizioni di generale bel tempo e ampio soleggiamento. Avremo dell’instabilità soltanto al Nord-Est con temporali che si origineranno sui rilievi e verso pomeriggio-sera si porteranno anche sulle pianure del Triveneto.

Mercoledì l’atmosfera diverrà più instabile: correnti più fresche in quota si insinueranno sulle regioni settentrionali e orientali della penisola, determinando lo sviluppo di temporali, localmente anche di forte intensità. I fenomeni interesseranno principalmente il Nord, la Toscana, e le regioni centrali adriatiche, con qualche rovescio che potrà spingersi fin su Molise e Puglia garganica verso sera.

Giovedì giornata transitoria, con molte nubi al Centro-Nord e peggioramento sui settori di Nord-Ovest, specie Piemonte e Val d’Aosta. Altrove tempo sostanzialmente stabile e asciutto, con ampi spazi soleggiati al Sud.

Eccoci arrivati al peggioramento citato prima: fra Venerdì e Sabato l’alta pressione già vacillante cederà del tutto. L’arrivo di una saccatura di origine atlantica darà vita a un vortice di bassa pressione che determinerà condizioni di forte e diffuso maltempo. Secondo le proiezioni attuali, le zone più colpite dovrebbero essere quelle del Nord e buona parte di quelle centrali. Attenzione alla Pianura Padana dove ci sono i presupposti per forti temporali e grandinate. Sembra invece che il Sud rimarrà più a i margini di questa perturbazione, ma non è escluso che possa arrivare qualche temporale soprattutto verso la giornata di Sabato.

La traiettoria di questo vortice è ancora da decifrare con precisione in quanto mancano naturalmente diversi giorni e quindi le previsioni necessitano di conferme. Rimate aggiornati!