Ma come proseguirà il mese di Giugno, il primo dell’Estate meteorologica? L’avvio si sta rivelando decisamente insolito, solo a sprazzi stabile e soleggiato e per lunghi tratti molto turbolento e piovoso. Insomma stessa musica del mese di Maggio e prima ancora del mese di Aprile. Il nuovo assetto barico instauratosi dopo il potente stratwarming di fine Febbraio è ancora in auge e pare avrà ancora parecchio da dire nelle prossime settimane.

Questa “anomalia” impiegherà molto per essere riassorbita, pertanto è lecito attendersi ancora altre incursioni fresche, altre perturbazioni e altre piogge nelle prossime settimane. Ma cerchiamo di essere più precisi.

Nel corso del week-end l’anticiclone africano proverà a rimettere il naso sullo Stivale, riportando un po’ di stabilità ed un lieve aumento delle temperature. Certamente non arriverà il caldo intenso, bensì si tratterà di caldo assolutamente nella norma.

Successivamente potrebbe aprirsi un periodo decisamente più estremo secondo gli aggiornamenti odierni dei centri di calcolo. Nella seconda metà del mese, insomma dal 15 Giugno in poi, l’Italia potrebbe essere il bersaglio di forti sbalzi termici generati dall’alternanza di improvvise rimonte calde sub-tropicali e veloci fronti freddi nord-atlantici, i quali garantirebbero altre importanti ondate di maltempo e violenti temporali.

Ma proprio in concomitanza di questa fase più dinamica ed estrema potremmo assaporare le prime serie avvezioni calde da nord Africa. Certamente siamo troppo in là coi tempi, in quanto mancherebbero oltre 10 giorni a queste presunte ondate di caldo. Ma nel caso in cui questo scenario dovesse concretizzarsi ci ritroveremmo davanti a qualche giornata molto calda, con temperature anche superiori ai 35°C specie al sud Italia seguita da bruschi cali di temperatura e violenti temporali. Insomma non si intravedono lunghe fasi meteo stabili e calde, ma solo brevi strappi dettati da questa incredibile dinamicità protagonista da mesi nel Mediterraneo.