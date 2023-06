Ci risiamo Amici Lettori! Dopo alcuni giorni dove i temporali hanno colpito soprattutto i rilievi e alcuni settori pianeggianti del Centro e del Sud, ora la situazione tende ad aggravarsi ulteriormente e sotto nubi e piogge temporalesche ci finiranno anche le pianure del Nord.

Insomma, le prospettive per il primo weekend di Giugno non sono sicuramente delle migliori e pure l’Estate meteorologica, iniziata in quel di Giovedì 1 Giugno, non sembra di certo partire con il giusto piglio.

Su scala generale, la circolazione rimane dunque ancora bloccata con il solito vasto anticiclone sul Centro-Nord Europa e una blanda circolazione ciclonica alle nostre latitudini che proprio a cavallo del weekend prenderà ulteriore energia.

Cerchiamo dunque di dare un’indicazione più precisa sul meteo che ci attende tra Sabato 3 e Domenica 4 Giugno.

Partiamo da Sabato quando già dal mattino gran parte del Nord e del Centro saranno interessati da piogge sparse anche temporalesche che si faranno via via più intense nel pomeriggio soprattutto sul Nordovest e sul versante adriatico dove ci attendiamo temporali anche forti con locali grandinate. Un po’ meglio il tempo sul distretto tirrenico. Piogge sparse qualche temporale anche al Sud. Moderato miglioramento al Centro-Sud e sul Nordest tra la sera e la notte.

Domenica inizierà piovosa al Nordovest, sui rilievi alpini, la Sardegna e parte del Centro. In seguito avremo un pomeriggio-sera temporaleschi praticamente su tutto il Centro e il Nord, mentre andranno meglio le cose al Sud e sulla Sicilia dove tuttavia ci attendiamo un peggioramento tra il tardo pomeriggio e la serata.

Attenzione anche alle temperature che faranno registrare ovviamente una generale flessione specialmente sulle regioni del Centro e del Nord più sensibile nelle aree maggiormente colpite dal Maltempo.