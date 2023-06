Che caldo! L’anticiclone africano sta avvolgendo tutta Italia da oltre 24 ore e a breve raggiungerà la massima intensità sfornando temperature di tutto rispetto per il periodo. L’apice del caldo è previsto tra giovedì e venerdì, quando su diverse località del centro, del sud e delle isole maggiori potremo sfiorare i 40-41°C (specie nelle aree interne). Grande caldo anche al nord, il tutto condito da condizioni meteo simil-tropicali grazie alla presenza di polvere sahariana in atmosfera che renderà i cieli sporchi e lattiginosi.

Ma a quanto pare è già sicura la fine del grande caldo tra pochi giorni. Già da venerdì comincerà ad affluire aria più fresca sul nord Italia, la quale darà vita ad acquazzoni e temporali localmente molto violenti.

Queste correnti fresche pian piano si espanderanno anche sul resto d’Italia nel fine settimana, favorendo un generale calo delle temperature. Sarà una vera e propria rinfrescata solo per il medio-basso Adriatico e il sud, dove la temperature potrebbe crollare addirittura di oltre 10°C in 48 ore. Per il resto d’Italia si tratterà di un ritorno (o quasi) alla normalità estiva.

Ma poi cosa succederà? C’è chi parla di caldo intenso, chi di fresco, chi di maltempo. Proviamo a far chiarezza su quello che sarà il meteo di fine Giugno e di inizio Luglio.

Il finale di Giugno sarà caldo, ma non troppo: avremo l’anticiclone a ridosso dell’Italia, ma non pienamente su di noi. Questo significa che il caldo intenso resterà alla larga dallo Stivale, ma tutto sommato le temperature saranno in media col periodo.

Nei primi giorni di Luglio, invece, sembrano prevalere scenari via via sempre più caldi. L’alta pressione nord-africana potrebbe guadagnare chilometri verso nord, fino a raggiungere l’Italia con al seguito nuove avvezioni calde degne di nota. Impossibile, ad ora, capire quale sarà l’entità di queste ondate di caldo.