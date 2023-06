Col maltempo alle porte, destinato a lasciare il segno su alcune regioni soprattutto al nord Italia, stiamo tralasciando l’evoluzione meteo successiva che potrebbe rivelarsi ugualmente importante. L’estrema dinamicità in cui è immersa l’Italia potrebbe avere effetti notevoli nei prossimi 15 giorni.

Dal maltempo e dal fresco potremmo passare in men che non si dica alla stabilità, al caldo intenso e…ancora ai temporali! Insomma come vedete abbiamo tante novità di cui discutere, segno che l’Estate sta proseguendo su questa scia di incertezza e dinamicità assolutamente mancata negli anni scorsi.

MALTEMPO IN ARRIVO E CALO TERMICO

Le precipitazioni saranno importanti al nord e localmente al centro Italia a causa di una perturbazione atlantica in arrivo già da questo venerdì. Avremo temporali intensi e diffusi, localmente ricchi di grandine e colpi di vento. Anche le temperature subiranno una spallata verso il basso, principalmente al nord Italia.

ALTRA INSTABILITA’ IN SETTIMANA

Passata questa perturbazione ecco che si attiverà un forte e teso flusso instabile da ovest sul nord Italia, destinato a perdurare per gran parte della prossima settimana. Tra 3 e 6 Luglio faremo i conti con frequenti temporali, anche intensi, su buona parte del nord Italia. Il resto della penisola resterà ai margini e sarà sovrastato dall’anticiclone, senza eccessi di caldo.

CALDO INTENSO A SEGUIRE

Ma arrivati all’8 Luglio aumentano sensibilmente le probabilità dell’arrivo di una forte ondata di caldo sub-tropicale, proveniente dall’Algeria, che rischia di far impennare oltre modo le temperature al sud e sulle isole maggiori. Tutto merito di una depressione molto profonda che potrebbe instaurarsi sull’Europa nord-occidentale, la quale innescherebbe i moti caldi sub-tropicali verso il Mediterraneo.

Al momento pare che questa forte ondata di caldo, tra 8 e 13 Luglio, possa coinvolgere principalmente le regioni del centro-sud e le isole maggiori, con temperature superiori ai 35-37°C. Il nord, invece, potrebbe addirittura ritrovarsi sotto nuovi forti temporali e temperature più basse.