Preferiamo dire un po’ per non creare illusioni agli amanti del caldo bel tempo visto i precedenti che hanno caratterizzato questi mesi primaverili. Tuttavia le probabilità che arrivi un po’ di vera Estate sono davvero parecchie e anche gli ultimi aggiornamenti in arrivo dai principali centri di calcolo confermano questa previsione.

La ragione va ricercata in un redivivo anticiclone africano che dopo aver sonnecchiato sulle sue terre d’origine per tutto il mese di Maggio e per questa prima parte di Giugno, ora sembra deciso ad estendere la sua calda e stabile influenza al bacino del Mediterraneo e all’Italia.

I primi evidenti segnali che qualcosa va cambiando nella circolazione generale, si noteranno già durante la vigilia del weekend quando il meteo tornerà decisamente stabile sulle regioni del Nord, del Centro e su parte del Sud. Faranno infatti eccezione le estreme regioni meridionali dove potrà ancora verificarsi qualche residuo piovasco. Nel pomeriggio non saranno inoltre da escludere brevi rovesci a carico delle regioni alpine.

Una maggior ingerenza dell’alta pressione africana si registrerà invece a cavallo del weekend quando il bel tempo avvolgerà praticamente tutto il Paese, da Nord a Sud e le uniche note stonate saranno ancora una volta a carico dei comparti alpini dove potrà verificarsi qualche isolato rovescio nelle ore più calde.

A proposito di caldo, occhi puntati ai termometri che faranno registrare un deciso rialzo su tutto il Paese proponendoci così un contesto praticamente estivo specie Domenica e soprattutto sui fondi valli alpini, sulla Valle Padana, nelle aree interne del Centro e sulla Sicilia.

Ci troviamo dunque dinnanzi ad una vera e propria svolta stagionale in quanto, salvo sorprese, l’alta pressione, il sole e il caldo, pare ci accompagneranno anche per gran parte della prossima settimana. Attendiamo ulteriori conferme.