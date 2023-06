Il clima sta per subire una svolta nelle prossime ore, con meteo molto instabile previsto in diverse regioni. Aspettatevi piogge intense e temporali che aumenteranno gradualmente, accompagnati dal rischio di grandinate localizzate.

Instabilità atmosferica persistente

L’Italia continua a essere influenzata da una persistente instabilità atmosferica, che causa condizioni meteorologiche irregolari e spesso imprevedibili in molte regioni. Questa situazione deriva da una circolazione ciclonica mite ma costante, alimentata sia da brezze fresche provenienti dal Nord-Est europeo, sia da correnti umide dall’Atlantico.

Zone a rischio nelle prossime ore

Già dal mattino, si prevedono rovesci e temporali in diverse zone del Nord, in particolare nel settore nord-orientale della Pianura Padana, in Lombardia, in Emilia e in gran parte del Veneto. Il clima nelle altre regioni sarà inizialmente più stabile, ma si prevede un’escalation delle condizioni instabili nel corso della giornata. Questa forte instabilità si estenderà a gran parte del Nord e successivamente anche alle aree appenniniche del Centro e del Sud.

Temporali pomeridiani e serali

Il pomeriggio e le prime ore della sera saranno i momenti più propizi per i rovesci temporaleschi. Questi non si concentreranno solo al Nord, ma colpiranno anche molte aree delle regioni del Centro e del Sud, con frequenti escursioni anche nelle pianure adiacenti e lungo le coste. Bisogna fare attenzione ai temporali, che potranno essere molto intensi in tutto il territorio, accompagnati da raffiche di vento improvvisamente forti, intensi rovesci e grandinate locali.

Accumulo di pioggia

Nella mappa di previsioni per Sabato 3 Giugno, si evidenziano gli accumuli di pioggia previsti in tutto il Paese. I settori colorati in blu sono quelli dove si prevedono accumuli fino a 40/60 millimetri di pioggia.

Evoluzione delle condizioni meteorologiche

Solo a partire dalla serata e nel corso della notte si prevede un’attenuazione significativa del maltempo. Tuttavia, si tratta solo di una pausa temporanea e parziale, poiché si prevede che la Domenica sarà altrettanto instabile. Seguiremo attentamente l’evoluzione del meteo e forniremo ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Conclusione

Sebbene l’instabilità atmosferica possa creare disagi, è fondamentale ricordare che si tratta di fenomeni naturali. Prestare attenzione alle previsioni e tenere presente i potenziali cambiamenti può aiutare a prepararsi e adattarsi alle diverse condizioni meteo.