Nei prossimi giorni l’italia continuerà a vivere un contesto meteo abbastanza tranquillo, ben soleggiato anche se con temperature un po’ meno “arrabbiate” rispetto a questi giorni.

Veniamo infatti da un periodo caldissimo per il calendario anche se ora le temperature stanno per subire una generale flessione per effetto di aria più fresca e per l’arrivo di qualche temporale, anche molto intenso vista la tanta energia in gioco.

In seguito, dopo un weekend tutto sommato buono e pure di nuovo caldino, ecco che con l’inizio della prossima settimana l’alta pressione tornerà in auge pronta non solo a mantenere condizioni meteo stabili, ma anche capace di far risalire nuovamente le temperature.

Rientreremo dunque all’interno di un’altra fase di totale stabilità e di clima bollente? Pare di no! Tra Mercoledì 28 e Giovedì 29 un profondo vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa si avvicinerà con fare minaccioso verso le regioni del Nord pronto a provocare una nuova ed intensa fase temporalesca ed un brusco crollo dei termometri.

Tra Giovedì e Venerdì poi, qualche temporale riuscirà a spostarsi anche verso le regioni del Centro, Anche qui ci attendiamo un flessione dei termometri.

Insomma, a conti fatti intorno a metà della prossima settimana l’Estate potrebbe subire un nuovo stop, quanto meno sulle regioni del Nord e parte del Centro, mentre al Sud dovrebbe proseguire il caldo bel tempo nonostante non sono previsti eccessi. E questa, visto il calendario è già una buon notizia per il nostro pazzo clima.