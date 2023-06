Giugno è partito molto zoppicante e lo scenario meteo non è destinato a cambiare nemmeno nella nuova settimana. L’anticiclone è la figura mancante in quanto sbilanciata sul Regno Unito, con il bacino del Mediterraneo che resterà in balia di una lacuna barica.

Inevitabilmente il meteo si manterrà ancora irrequieto nei prossimi giorni, se non persino inclemente. Il passaggio di un’area depressionaria in quota caratterizzerà l’evoluzione d’inizio settimana e questo comporterà maggiore instabilità lungo la Penisola.

Lunedì 5 non avremo solo i temporali pomeridiani, ma sarà una giornata imbronciata fin dal mattino su diverse regioni. Rovesci sparsi interesseranno varie parti tra il Nord-Est, il Centro Italia e regioni del basso versante tirrenico, in particolar modo la Sicilia.

Nelle ore più calde tra pomeriggio e sera i temporali interesseranno diffusamente le aree interne, specie a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici. I fenomeni potranno sfondare su aree pianeggianti e alcuni tratti costieri del Centro-Nord.

Non mancheranno fenomeni localmente di forte intensità fino a carattere di nubifragio localizzato anche con grandine. Martedì l’instabilità proseguirà, anche se con precipitazioni temporalesche maggiormente concentrate sui rilievi e nelle ore più calde.

Dato questo contesto così turbolento, le temperature non varieranno più di tanto, assestandosi su valori non distanti dalla media. Il caldo continuerà a mancare, con la colonnina di mercurio che non potrà spingersi verso livelli particolarmente elevati.

L’instabilità atmosferica rimarrà l’elemento anche nei giorni a seguire per buona parte della settimana. I temporali, che si formeranno nelle ore più calde sui rilievi, dilagheranno ancora verso le pianure interne e solo isolatamente sulla costa.

Ci sono però novità importanti che dovrebbero palesarsi nella seconda parte della settimana, in base agli ultimi aggiornamenti. La parziale elevazione dell’anticiclone africano determinerà un progressivo aumento delle temperature, probabilmente più accentuato al Centro-Nord.

La rimonta anticiclonica subtropicale potrebbe così portare il primo caldo di stagione, anche se l’instabilità continuerebbe a mostrarsi a causa d’infiltrazioni fresche in quota. Questa tendenza andrà verificata, suscettibile di modifiche data l’elevata distanza temporale. Rimanete aggiornati!