La prossima settimana trascorrerà all’insegna di un ritorno dell’alta pressione pronta a tornare in auge dopo le insidie temporalesche di questi giorni.

Tuttavia la sua struttura non sembra così granitica come quella che abbiamo registrato per gran parte di questa settimana, gioco forza alcune regioni non riusciranno a godere di un contesto totalmente stabile.

Ma quali saranno allora le regioni dove l’alta pressione non potrà garantire un contesto totalmente stabile? Visto che il cuore caldo dell’alta pressione africana si manterrà più spostato verso Sud, ecco che le regioni del Nord risulteranno più esposte alle ondulazioni atlantiche risultando così più a rischio d’instabilità.

Entrando un attimino più nel dettaglio, fino a Martedì 27 Giugno il sole tornerà a splendere praticamente indisturbato su tutto il Paese fatta eccezione per qualche nota stonata a carico dei rilievi alpini. Attenzione anche alle temperature torneranno calde ovunque, ma senza gli eccessi di questa settimana.

Da Mercoledì 28 invece, ecco che il flusso atlantico inizierà a lambire le regioni del Nord portando una maggior tendenza temporalesca a carico dei rilievi alpini.

Sarà tra Giovedì 29 e Venerdì 30 che il flusso instabile atlantico riuscirà ad abbassarsi ulteriormente pronto ad innescare una maggior instabilità su gran parte del Nord e dunque non solo sui rilievi, ma anche su molti angoli della Valle Padana.

In questo frangente ci attendiamo ovviamente un calo termico al Nord, mentre sul resto del Paese sole e caldo saranno ancora i protagonisti.

Difficile al momento dare certezze sul meteo del primo weekend di Luglio, anche se i principali centri di calcolo propendono verso una situazione molto simile o per alcuni anche peggiore sul fronte brutto tempo.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno prima di sciogliere la prognosi in merito al prossimo weekend.