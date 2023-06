Nonostante l’anticiclone africano sia generosamente riuscito a conquistarsi il bacino del Mediterranea, sul suo percorso continua a trovare parecchie insidie. Una di queste si è presentata alla vigilia di questo weekend quando aria fresca in arrivo dal Nord Atlantico si è scontrata con quella umida e bollente presente sul nostro Paese.

Gli effetti sono stati evidenti. Dai temporali anche violenti su alcune zone del Paese ad un generale ricambio dell’aria che non solo ha provocato un generale abbassamento termico, ma ha pure spazzato via quella pesante afa che avvolgeva specialmente le regioni del Centro-Nord.

Ora l’anticiclone cerca di tornare in auge con l’intento di riportare l’estate nuovamente sui giusti binari della totale stabilità. Tuttavia a cavallo di metà settimana l’Estate potrebbe subire l’ennesimo sgambetto ed anche in questo caso non potrà intervenire nemmeno il “Var” visti gli evidenti effetti che si verificheranno.

Torneremo infatti in un contesto di spiccata instabilità specialmente sulle regioni del Nord e del Centro dove i temporali torneranno all’ordine del giorno e il tutto condito da una nuova flessione dei termometri.

Solo al Sud l’Estate potrebbe proseguire senza particolare ostacoli anche se , vista la distanza in sede previsionale, non escludiamo qualche possibile cambiamento volto a coinvolgere, almeno in parte, anche il settore meridionale del Bel Paese.

Insomma, anche nei prossimi giorni, la stagione estiva non riuscirà a mettersi del tutto tranquilla. Saranno felici gli amanti del fresco che non si dovranno più di tanto preoccupare per un’eventuale ed imminente arrivo di ondate di caldo africano.

Bisognerà però fare come sempre molta attenzione ai temporali visto che ultimamente picchiano davvero pesante!