Prima il fresco fuori stagione, poi le alluvioni e adesso il grande caldo! La primavera di quest’anno lascerà sicuramente il segno e verrà ovviamente ricordata come una delle più pazze di questi ultimi anni, forse decenni.

Dopo le ultime note instabili che hanno interessato le estreme regioni del Sud in queste ultime 24 ore, ecco che l’atmosfera si orienta verso una totale tranquillità. La ragione va ricercata in un promontorio di alta pressione di matrice africana che proprio da questo weekend inizierà ad avvolgere gradualmente tutto il bacino del Mediterraneo portando non solo il bel tempo, ma anche temperature già pienamente estive su tutto il Paese, ma senza eccessi.

Nel corso della prossima settimana invece, di eccessi ce ne saranno e anche parecchi. Basti pensare che tra Martedì 20 e Giovedì 22 l’alta pressione africana raggiungerà la sua massima potenza portando temperature che potrebbero anche superare la soglia dei 40°C. Occhi puntati sulle due Isole Maggiori. Saranno queste le aree dove le colonnine di mercurio potrebbero toccare picchi così roventi.

Ma il caldo si farà sentire comunque anche sul resto del Paese. Sulla Valle Padana, nelle zone interne del Centro e su gran parte del Sud ci attendiamo punte intorno ai 34/35°C e con un tipo di caldo che si farà via via sempre più afoso a causa del ristagno dell’aria nei bassi strati dovuto ad una scarsissima ventilazione.

Insomma, questa è una delle caratteristiche peggiori dell’alta pressione africana, mentre quella delle Azzorre non solo ospita masse d’aria meno bollenti, ma riesce spesso a mantenere una ventilazione più vivace. Non per niente lo abbiamo sempre chiamato “l’anticiclone buono”.

Si preparino dunque a soffrire gli amanti del fresco anche perché, se tutto verrà confermato, questa prima e severa ondata di caldo africano non sembra avere vita breve e potrebbe accompagnarci praticamente per tutta la settimana. Ci aggiorneremo.