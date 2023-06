Sembra sempre più probabile un ritorno in grande stile dell’alta pressione nel corso della prossima settimana. Se tutto venisse confermato infatti, si potrebbe definire davvero una rivincita visto che l’alta pressione fino ad ora è stata spesso minacciata dalle perturbazioni e dalle correnti fresche Nord atlantiche.

Sia chiaro, visto che stiamo parlando di un contesto a lunga scadenza il condizionale è d’obbligo e quindi ci troviamo al momento nel puro ambito delle ipotesi.

Ma come si sa, nella vita ogni tanto bisogna osare e visto che siamo ormai da alcuni giorni entrati ufficialmente in Estate, perché non considerare altamente probabile questa linea di tendenza?

Entrando più nel dettaglio ecco che la prossima settimana inizierà comunque con un contesto non ancora del tutto tranquillo, questo almeno per le regioni di Nord dove fino a Mercoledì ci sarà sempre qualche temporale soprattutto a spasso per i rilievi alpini, ma con possibili sconfinamenti anche su alcuni tratti della Valle Padana.

Comincerà invece a fare caldo al Sud, sulle due Isole Maggiori e sui versanti tirrenici del Centro dove l’alta pressione africana farà già sentire i suoi bollenti spiriti.

Attenzione invece da Giovedì quando l’anticiclone comincerà ad allungare le suo bollenti maglie al resto del Paese ed entro il fine settimana avrà praticamente avvolto tutta l’Italia.

Farà caldo, anzi caldissimo su alcune regioni del Paese come sulle due Isole Maggiori, nelle aree interne del Centro e un po’ su tutto il meridionale d’Italia.

Temperature molto alte anche al Nord dove tuttavia il caldo risulterà un po’ meno intenso rispetto al resto del Paese e questo per via del fatto che l’alta pressione dovrebbe mantenere più basso il suo cuore pulsante. O sarebbe il caso di dire bollente! In compenso, come spesso avviene, ci penserà il fenomeno dell’afa a rendere il caldo più intenso e fastidioso.

Si! Lo sappiamo cosa ci state per chiedere… Quanto durerà? Beh, se non possiamo confermare ancora l’arrivo di questa importante ondata di caldo, figuriamo poi se riusciamo a saperne la precisa durata! A tal proposito sarà dunque altamente consigliabile attendere nuovi aggiornamenti.