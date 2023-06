L’alta pressione sub-tropicale è in rapida espansione verso l’Italia e le immagini satellitari di questa mattina lo mostrano chiaramente. Il tempo è stabile su tutta Italia, ma non mancano degli addensamenti ad ovest, specie a ridosso della Sardegna. Di cosa si tratta? Ebbene sono nubi medio-alte generate sul fronte caldo del promontorio sub-tropicale: queste nubi porteranno qualche veloce situazione meteo instabile, ma davvero nulla di eccezionale, considerando che poi prevarrà il Sole, il caldo e la polvere sahariana.

Ovviamente c’è anche la sabbia nei cieli della Sardegna e del Mediterraneo meridionale/occidentale. Sarà proprio la polvere del Sahara a sovrastare i cieli dell’Italia nel corso della settimana, specie tra martedì e giovedì. I cieli saranno sporchi e lattiginosi, come nelle tipiche giornate sub-tropicali. Le temperature saliranno ovunque fino a raggiungere i 36-37°C su molte località di Sardegna, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise. Caldo e afa anche in Val Padana e sulle coste, al netto di momentanee brezze mattutine.

Almeno fino alla mattina di venerdì 23 Giugno vivremo a pieno la prima ondata di caldo della stagione. E poi che succederà? Come già vi avevamo anticipato nei precedenti articoli, l’alta pressione non avrà vita lunga!

Proprio venerdì irromperà un fronte freddo da ovest, dall’Atlantico, che darà vita ad una serie di violenti temporali al nord, anche con grandine e forti colpi di vento. A seguire l’aria fresca potrebbe dilagare su tutta Italia dando il via ad un nuovo periodo turbolento e decisamente meno caldo.

Questo non significa che farà freddo, bensì che vivremo giornate calde ma senza eccessi. Questo clima più Mediterraneo potrebbe farci compagnia dal 23 Giugno in poi, probabilmente fino al termine di Giugno. È chiaro che in tal caso dovremo nuovamente fare i conti con molti acquazzoni e temporali da nord a sud, specie nelle ore pomeridiane.