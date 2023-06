Arrivano pessimi aggiornamenti dai centri di calcolo riguardo il meteo atteso nel prossimo week-end, che coincide col primo fine settimana di Luglio. L’alta pressione che nel mentre proverà a ricompattarsi su tutta Italia, in maniera più efficace al sud e sulle isole maggiori, potrebbe nuovamente collassare sotto i colpi delle correnti nord-atlantiche.

Il leitmotiv degli ultimi mesi dunque sarà rispetto anche dal mese di Luglio, il secondo dell’Estate meteorologica. L’avvio del mese rischia di rivelarsi un incubo per chi attende con ansia il week-end per concedersi qualche giorno di relax in montagna o in riva al mare. Ebbene tutti i centri di calcolo sono favorevoli al ritorno di nubi, piogge, temporali e temperature più fresche tra sabato 1 e domenica 2 Luglio!

In verità già sul finale di Giugno potremo imbatterci di tempo instabile sulle regioni del nord, soprattutto a ridosso di Alpi e Prealpi: qui i temporali pomeridiani e serali (anche notturni in alcune circostanze) scorrazzeranno senza grandi problemi tra 28 e 30 Giugno. Altrove invece il tempo sarà stabile e via via sempre più caldo, seppur senza eccessi.

Ma tra sabato 1 e domenica 2 Luglio una perturbazione ben organizzata proveniente dal nord Atlantico rischia di minacciare la stabilità, dando vita ad una serie di acquazzoni e temporali anche di forte entità a partire dal nord Italia. Insomma l’instabilità si accentuerà ulteriormente sul settentrione proprio in corrispondenza del week-end: non si escludono, inoltre, fenomeni particolarmente violenti come grandine e colpi di vento sostenuti.

Ma questa perturbazione rischia di scivolare anche su centro e sud Italia nella giornata di domenica 2 Luglio. Dopo il momentaneo aumento termico di fine Giugno ecco che la colonnina di mercurio potrebbe perdere parecchi gradi proprio nel fine settimana. Inoltre bisognerà prestare attenzione ad acquazzoni e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane non solo in montagna e in collina, ma anche sulle coste!

Certamente è ancora presto per entrare nel dettaglio delle previsioni meteo del prossimo week-end. Per tal motivo dovremo riaggiornarci nei prossimi giorni con informazioni più affidabili.