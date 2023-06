Il meteo estivo in Italia: quando arriverà il caldo africano?

L’instabilità continua a dominare il panorama meteo italiano, con piogge e temporali frequenti che caratterizzano il mese di Giugno. Tuttavia, sembra che finalmente ci sia una data per l’arrivo del tanto atteso caldo estivo e della stabilità meteorologica. In questo articolo, analizzeremo le previsioni e scopriremo quando l’anticiclone africano porterà il primo caldo africano in Italia.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Instabilità e temporali fino a metà settimana

Nei prossimi giorni, l’Italia continuerà a essere interessata da nuovi impulsi perturbati che porteranno piogge e temporali su gran parte del territorio. Questa situazione è dovuta all’assenza di un solido campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale, che normalmente garantisce la stabilità tipica del periodo estivo. A metà settimana, le regioni centro-meridionali saranno colpite da una fase perturbata con maltempo diffuso.

La fine dell’instabilità e l’arrivo del caldo africano

Secondo gli aggiornamenti dei modelli previsionali, la fine di questa fase instabile è ormai imminente o quasi. L’anticiclone africano, finora assente sul Mediterraneo centrale, si sposterà verso nord e interesserà rapidamente l’Italia, grazie alla contemporanea presenza di una bassa pressione sulla penisola iberica. Dal 19-20 Giugno, il tempo cambierà radicalmente sulla nostra penisola: le condizioni meteo diverranno fortemente stabili e il caldo si farà intenso, con temperature che supereranno ampiamente i 30 gradi e raggiungeranno probabilmente valori oltre i 33-35°C.

Le aree più colpite dal caldo africano e la durata dell’ondata di calore

Il Centro-Sud maggiormente esposto al caldo

Nonostante sia ancora prematuro entrare nei dettagli di questa prima ondata di calore stagionale, è molto probabile che il Centro-Sud sia maggiormente esposto alla risalita dell’aria calda africana e registri i picchi di temperature più elevati. Il caldo si farà comunque sentire anche al Nord, in particolare nella Pianura Padana.

La durata dell’ondata di calore e le previsioni future

Al momento, non è possibile stimare con precisione la durata di questa ondata di calore, ma possiamo aspettarci alcuni giorni di caldo e stabilità. Tuttavia, non è da escludere che l’anticiclone africano possa lasciare nuovamente spazio, nel giro di pochi giorni, a un clima più instabile e fresco. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulle previsioni meteo per l’estate 2023 in Italia.

In conclusione, il meteo estivo in Italia sembra essere finalmente in arrivo, con l’anticiclone africano che porterà il primo caldo africano a partire dal 19-20 Giugno. Continuate a seguirci per scoprire ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle previsioni meteo per l’estate 2023.