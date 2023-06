Per circa due giorni l’Italia continuerà a sperimentare un clima instabile a causa di nuovi impulsi perturbati che si riverseranno nel Mediterraneo centrale. Tuttavia, in questo articolo ci concentreremo sull’arrivo del caldo estivo e della stabilità meteorologica, attesi da molti. Finalmente, sembra esserci una data precisa per l’avvento dell’anticiclone africano e il conseguente aumento delle temperature.

La fine dell’instabilità e l’arrivo del caldo africano

Le ultime previsioni dei Centri Meteo

Secondo gli aggiornamenti dei modelli previsionali, la fine di questa prolungata fase instabile è ormai vicina. L’anticiclone africano, finora praticamente assente sul Mediterraneo centrale, si farà finalmente sentire. Tra la fine della seconda decade di giugno e l’inizio della terza, un promontorio dell’alta pressione sub-tropicale (o africana) si sposterà verso nord, interessando rapidamente l’Italia, grazie alla contemporanea presenza di una bassa pressione sulla penisola iberica.

Il cambiamento radicale del tempo a partire dal 19-20 giugno

A partire dal 19-20 giugno, il tempo sulla nostra penisola subirà un cambiamento radicale: le condizioni meteorologiche diventeranno molto più stabili e il caldo si intensificherà. Le temperature aumenteranno notevolmente, superando i 30 gradi Celsius e raggiungendo probabilmente valori compresi tra 33 e 35 gradi Celsius.

Dettagli e durata della prima ondata di calore stagionale

Le aree maggiormente interessate dal caldo

Al momento, è ancora prematuro fornire dettagli precisi riguardo a questa prima ondata di calore stagionale e stimarne la durata. Tuttavia, possiamo affermare che ci saranno diversi giorni di caldo e stabilità meteorologica. Il Centro-Sud dell’Italia sarà probabilmente l’area più esposta all’aumento delle temperature, registrando i picchi più elevati. Tuttavia, il caldo si farà sentire anche al Nord, in particolare nella Pianura Padana.

Possibili sviluppi futuri

Nei prossimi aggiornamenti, analizzeremo se e quanto durerà questa fase di caldo e stabilità. Non è da escludere che l’anticiclone africano possa lasciare nuovamente spazio, nel giro di pochi giorni, a un clima più instabile e fresco. Continuate a seguirci per scoprire gli sviluppi futuri del tempo in Italia!