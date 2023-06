Le attese meteo di un avvio imminente dell’Estate dovranno attendere. Questo clima turbolento è il risultato di un Maggio segnato da intemperie, con l’alta pressione spostata verso il Nord Europa che ostacola l’arrivo della stabilità dell’estate Mediterranea. Ci aspettiamo fenomeni temporaleschi e infiltrazioni di aria fresca nel corso del weekend, senza tralasciare il rischio di grandinate.

L’Anticipo di un Giugno Imprevedibile

L’inaugurazione della stagione estiva non è certo all’altezza delle aspettative generali, a causa di una serie di turbolenze meteorologiche che complicano il panorama generale. Il nostro Belpaese si trova in balia di una palude barica che favorisce l’instabilità atmosferica, con innesco di numerosi temporali nelle ore più calde.

L’arrivo di nuove Infiltrazioni Fresche per il weekend del 3-4 Giugno porta con sé ulteriori indicazioni. Un’ondata di aria fresca dal nord-nord/est raggiunge l’Italia, intensificando l’instabilità, specialmente in alcune regioni. Questo fa sì che i temporali di questi giorni, già diffusi nel Centro-Sud e nelle Isole, coinvolgano anche le pianure del Nord.

Le Complicazioni Climatiche Previste

La minaccia di grandine intense e piogge torrenziali è sempre in agguato, con precipitazioni che si diffondono nelle ore centrali e pomeridiane. Non sono esclusi fenomeni anche in orari serali o notturni, in particolare al Nord. Questo tumulto atmosferico impedisce alle temperature di raggiungere livelli estremamente alti, frenando così l’avanzamento dell’estate.

La grande anomalia, favorevole a questo avvio così complicato dell’Estate, la ritroviamo nella configurazione sinottica, con l’anticiclone emigrato molto a nord. Questo porta un’Europa capovolta, con il bel tempo sulle nazioni settentrionali e l’instabilità alle nostre latitudini.

Prospettive Future dell’Andamento Climatico

L’anticiclone africano e le temperature elevate, purtroppo, potrebbero rimanere lontani per un periodo di tempo più lungo del previsto. Le ultime previsioni indicano un’estensione di questa fase instabile per buona parte della prossima settimana.

In base agli elementi attualmente a disposizione, l’estate sembra ancora lontana e le previsioni meteo per il Ponte del 2 Giugno non offrono grandi speranze di miglioramento. Tuttavia, il clima è notoriamente imprevedibile e potrebbero esserci sorprese in serbo per tutti.