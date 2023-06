Il meteo del weekend di inizio Giugno in Italia prevede temporali in molte regioni, soprattutto a ridosso dei rilievi e nei litorali tirrenici del Centro e del Sud, a causa delle correnti umide atlantiche. Venerdì 2 Giugno la situazione sarà più stabile sulla Valle Padana e lungo l’Adriatico, con temperature stabili o in leggero aumento al Nord e in Toscana. Durante il weekend, un vortice in arrivo dalle Baleari e un rafforzamento delle correnti d’aria fresca in quota porteranno piogge e temporali su tutto l’arco alpino e sulle pianure di Nordovest il Sabato, estendendosi al Nord e alle zone interne del Centro e sui rilievi del Sud la Domenica. Il tempo peggiorerà anche in Sardegna, mentre i litorali e il Sud godranno di più sole, segnale possibile di un prossimo arrivo dell’anticiclone africano.

A dir il vero già in questi giorni molte regioni sono bombardate dai temporali, tuttavia ci sono ancora alcuni angoli del Paese dove il sole resiste e il tutto unito ad un contesto climatico praticamente estivo.

Su scala generale i cambiamenti sono davvero pochi, almeno per la festività di Venerdì 2 Giugno. L’anticiclone delle Azzorre rimane sempre sbilanciato verso Nord, mentre sotto di esso, alle nostre latitudini, continuano a dominare le correnti umide atlantiche che trovano terreno fertile all’interno di una circolazione sicuramente più ciclonica che anticiclonica.

Venerdì dunque avremo gli ormai abituali temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi, da Nord a Sud con possibili sconfinamenti verso le pianure e i litorali tirrenici del Centro e del Sud. Meglio andranno invece le cose sulla Valle Padana e lungo tutto il comparto adriatico. Temperature più o meno stabili salvo qualche aumento al Nord e sulla Toscana.

Arriviamo così al primo weekend di Giugno che sarà condizionato da due nuovi elementi. Il primo riguarderà l’avvicinamento all’Italia di un vortice in arrivo dalle Baleari, mentre il secondo elemento sarà costituito da un ulteriore rinforzo delle correnti d’aria fresca in quota per altro già presenti da alcuni giorni sul Bel Paese.

Il Sabato dunque si aprirà già all’insegna delle piogge e dei temporali su tutto l’arco alpino e sulle pianure di Nordovest. Qualche pioggia sempre in mattinata potrà bagnare anche la Toscana.

Attenzione poi al pomeriggio che diverrà presto teatro di parecchi temporali anche forti su tutto il Nord, sulle zone interne del Centro e sui rilievi del Sud. Il tempo andrà peggiorando anche sulla Sardegna, mentre si manterrà più asciutto su molti tratti del litorali tirrenici e adriatici.

Non sarà da meno la Domenica quando tutto il Nord sarà sotto nubi, piogge e temporali già dalla notte e al primo mattino che insisteranno, con eventuali pause, per gran parte della giornata.

Maltempo atteso anche su molti tratti della dorsale appenninica del Centro, sulla Sardegna. Più sole invece lungo i litorali e soprattutto al Sud dove comincerà a farsi sentire un timido respiro dell’anticiclone africano. Sarà questo il preludio all’arrivo del grande caldo e della vera Estate? Vi daremo maggiori dettagli in merito nei prossimi aggiornamenti.