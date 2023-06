Il maltempo non molla, anzi si intensificherà ulteriormente! Gli ultimissimi aggiornamenti mostrano scenari decisamente clamorosi per il cuore di Giugno, già accennati nei precedenti editoriali. Il maltempo reiterato è da attribuire essenzialmente all’assenza dell’anticiclone, ormai da svariate settimane, cha lascia il campo aperto alle perturbazioni atlantiche o nord-europee. Insomma il meteo continuerà ad essere pessimo.

Non che ora sia stabile ovunque! Proprio in questi minuti sta transitando un veloce fronte instabile che sta generando dei temporali sparsi specie sul lato adriatico. Si tratta di fenomeni sparsi, per tal motivo è chiaro che alcune località devono fare i conti con improvvisi acquazzoni, altre invece sono illuminate dal Sole. Viene a crearsi una chiara situazione di variabilità.

Ma questa variabilità rischia di essere spazzata via da una perturbazione vera e propria, una di quelle di stampo autunnale caratterizzate da fronti estesi, ricchi di piogge diffuse e localmente a carattere di nubifragio. Questa perturbazione si paleserà, ormai con altissima probabilità, nel corso della prossima settimana, specie tra 14 e 16 Giugno.

Una depressione proveniente da ovest, dall’Atlantico, raggiungerà il Mediterraneo dove entrerà in contatto con un flusso fresco proveniente dall’est Europa. Questo connubio tra correnti da est e correnti da ovest rafforzerà questa depressione tra i canali di Sardegna e Sicilia.

Il vortice si approfondirà fino a generare piogge diffuse e temporali intensi che rischiano di colpire molte località del centro-sud. I più recenti aggiornamenti ci parlano di forti temporali possibili tra Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia. Ma anche il resto d’Italia non resterà a guardare! Il nord potrebbe ricevere la visita di estesi e intensi temporali, non solo pomeridiani e serali ma anche in altri momenti delle giornate.

Insomma niente caldo nel pieno di Giugno, anzi dovremo metter mano all’ombrello su tante regioni da nord a sud.