Ancora una volta, l’ennesima di questi ultimi mesi, ci troviamo a commentare previsioni meteo pessime per l’Italia in ottica maltempo. Ebbene un’altra perturbazione atlantica si appresta ad invadere l’Italia, con al seguito nubi, piogge diffuse e temporali localmente intensi. Insomma non la solita instabilità pomeridiana e serale, perlopiù a macchia di leopardo, bensì una perturbazione molto ben organizzata e caratterizzata da fronti estesi e ricchi di pioggia.

La perturbazione irromperà a tutti gli effetti mercoledì 14, ma in verità già domani 13 Giugno faremo i conti con un veloce fronte caldo che apporterà piogge e rovesci sparsi, oltre che qualche tuono, sul centro-nord.

Mercoledì irromperà un vasto fronte ricco di piogge e temporali a partire dalla Sardegna e a seguire su gran parte del centro Italia e del sud. Questo fronte causerà fenomeni localmente intensi su Sardegna, Sicilia, Campania, Puglia settentrionale, Lazio, Molise e zone interne abruzzesi. Per il nord avremo una maggior variabilità nel corso di mercoledì. I venti di scirocco torneranno a soffiare moderatamente sul Meridione, specie sulla Puglia, in attesa del fronte temporalesco proveniente da ovest.

La perturbazione si muoverà dal mar Tirreno al mar Ionio, ragion per cui il maltempo imperverserà anche tra mercoledì sera e giovedì soprattutto al sud e sul medio-basso Adriatico. La giornata di giovedì, infatti, sarà parecchio perturbata su tutto il Meridione fino ad arrivare all’Abruzzo: le piogge saranno diffuse, il clima parecchio fresco e i fenomeni localmente violenti. Praticamente vivremo una giornata pienamente autunnale anziché estiva!

Al nord ci sarà maggior variabilità, con sprazzi di sereno, annuvolamenti e locali temporali. Tutto questo si protrarrà fino a venerdì (discorso valido anche per centro e sud).

Dal fine settimana le carte in tavola cominceranno a cambiare a favore di un campo di alta pressione più invadente, solido e caldo che potrebbe regalarci le prime giornate pienamente estive.